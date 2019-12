Efecto vacaciones: demoras para sacar el carnet de conducir

La atención no termina ahí, porque también se canalizan las consultas de todos los que acuden a la dirección por los requisitos que deben cumplir para hacer el trámite. Encima, desde hace algunos meses no funciona el turnero web, de modo que sí o sí hay que dirigirse a la dirección y conseguir un número y llenarse de paciencia. "El turnero no está habilitado por la Agencia Nacional, no sabemos por qué", se indicó desde la coordinación de Tránsito.

Por la demanda que se presenta, el personal ha decidido ampliar el horario de atención en los próximos días. Puntualmente, se agregó este miércoles, de 14 a 16:30 (martes y jueves ya lo hace). Y se refuerza la atención por la tarde -en ese horario- los días 23, 26, 27 y 30 de diciembre. Durante la mañana, se trabaja todos los días hábiles de la semana, de 7:30 a 13.

De esta manera, se espera canalizar la demanda que se presenta habitualmente sobre el fin de cada año. "La gente todavía piensa que en enero no hay atención y por eso se adelanta y realiza el trámite antes de su licencia", indicó el personal a cargo de la coordinación de Tránsito. En 2020, habrá una guardia mínima de trabajadores cumpliendo este servicio a la comunidad.

Los requisitos para realizar el formulario único de trámite original (por primera vez) o para la renovación de la licencia de conducir se pueden consultar a su vez en la página web de la Municipalidad www.cipolletti.gob.ar.