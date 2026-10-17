Tras la caída de cuatro hinchas en La Visera, el Club Cipolletti anunció obras y habilitó la tribuna popular

La institución contrató arquitectos e ingenieros para evaluar la estructura. Tras las refacciones y una inspección municipal, confirmó la reapertura del sector afectado.

El desprendimiento de los tablones de la tribuna popular ocurrió en el partico entre Cipolletti vs Sol de América.

El Club Cipolletti informó que realizó una serie de intervenciones en la tribuna popular de La Visera de Cemento, luego del incidente ocurrido el pasado 4 de octubre , cuando una parte de la estructura cedió y provocó que cuatro simpatizantes resultaron heridos.

El episodio generó preocupación entre los integrantes de la familia albinegra, especialmente por las condiciones de seguridad del histórico estadio. A casi dos semanas de lo sucedido, la dirigencia brindó detalles sobre las medidas adoptadas para garantizar la integridad de quienes asisten a los encuentros.

A través de un comunicado oficial, el club explicó que contrató a profesionales especializados para evaluar las condiciones de la estructura y determinar las intervenciones necesarias . Los trabajos incluyeron refacciones en la tribuna popular, que posteriormente fueron verificadas por especialistas de la Municipalidad de Cipolletti.

La institución destacó que las tareas forman parte de un compromiso para mejorar las condiciones de seguridad del estadio y brindar tranquilidad a los socios e hinchas que acompañan al equipo en cada presentación.

Qué trabajos realizó Cipolletti en la tribuna popular

El Club Cipolletti explicó que, después del encuentro correspondiente a los cuartos de final, comenzó un proceso de evaluación para determinar el estado de la tribuna afectada y establecer las acciones necesarias para su recuperación.

Para llevar adelante este procedimiento, la institución contrató a un equipo de arquitectos e ingenieros, encargado de analizar las estructuras, identificar los sectores que requerían intervenciones y definir las medidas necesarias para reforzar la seguridad.

Según precisaron desde la dirigencia, las recomendaciones técnicas permitieron avanzar con las reparaciones correspondientes. El objetivo principal fue corregir las condiciones detectadas y garantizar que el espacio pudiera volver a utilizarse de manera segura.

Una vez finalizadas las refacciones, especialistas de la Municipalidad de Cipolletti realizaron una verificación de las instalaciones. Tras esa instancia, se procedió a habilitar nuevamente la totalidad de la tribuna popular del estadio.

De esta manera, el club confirmó que el sector se encuentra habilitado para recibir nuevamente a los simpatizantes. La institución también manifestó su intención de continuar trabajando en el mantenimiento y las condiciones generales de sus instalaciones.

El compromiso del club tras el accidente en La Visera

En el comunicado difundido, la dirigencia remarcó que las intervenciones se realizaron siguiendo criterios técnicos y con el acompañamiento de profesionales especializados, ante la preocupación que había generado el episodio entre los simpatizantes.

“La prioridad es actuar con responsabilidad, realizamos las refacciones que técnicamente correspondían y vamos a seguir trabajando para que las instalaciones del Club se encuentren en las mejores condiciones posibles para socios e hinchas”, expresaron desde la institución.

El mensaje también hizo referencia al valor histórico y emocional que representa La Visera de Cemento para los seguidores del Albinegro, quienes acompañan al equipo en las distintas competencias y consideran al estadio un símbolo de identidad.

“Sabemos de la importancia de nuestra casa para toda la familia albinegra. Por eso, asumimos este trabajo con seriedad, compromiso y la responsabilidad que merece nuestra gente”, señalaron desde el club en el comunicado oficial.

La institución cerró su mensaje con una frase dirigida especialmente a los simpatizantes: “Cuidar a quienes hacen grande a Cipo también es parte de nuestra historia”, en referencia a las medidas implementadas después del incidente.

Omar Novoa

Cómo fue el accidente que dejó cuatro hinchas heridos

El pasado domingo 4 de octubre, minutos antes del encuentro entre Cipolletti y Sol de América por el Torneo Federal A, un tramo de hormigón de la tribuna popular se desprendió y provocó la caída de cuatro espectadores.

El hecho ocurrió en la cabecera que da al pasaje Kleppe, donde habitualmente se ubica la hinchada conocida como La 69. Según los testimonios recogidos por LM Cipolletti, cedió uno de los últimos escalones de cemento de la estructura.

La situación provocó momentos de tensión y obligó a desplegar un operativo de asistencia. Los cuatro simpatizantes sufrieron lesiones de distinta consideración y algunos debieron ser trasladados para recibir atención médica y evaluar su estado de salud.

Posteriormente, el club informó que los cuatro hinchas se encontraban fuera de peligro. Además, el presidente de la Subcomisión de Fútbol, Marcelo Bastías, se acercó al centro asistencial para acompañar a los afectados y sus familiares.