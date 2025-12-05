Mundial 2026: qué dijo Scaloni sobre jugar contra España o Uruguay en 16avos

Si bien la Selección argentina salió favorecida en su grupo, el primer cruce eliminatorio podría ser crucial para su futuro en el Mundial 2026.

El director técnico de la Selección Argentina , Lionel Scaloni, se refirió a los rivales en la fase de grupos del Mundial 2026, que serán Argelia, Austria y Jordania, y reconoció que “en principio tenemos que estar satisfechos”.

De todas maneras, aclaró que “los partidos hay que jugarlos” y recordó la derrota en el debut del Mundial de Qatar 2022 ante Arabia Saudita por 2-1. Scaloni, que protagonizó un emotivo momento al entregar la Copa del Mundo antes de que comience el sorteo, reconoció dicha situación como muy emotiva: “Tenerla en la mano es algo único”.

Al ser consultado por los rivales en la fase de grupos, el oriundo de Pujato analizó: “Son rivales con los que creemos que podemos hacer nuestro juego, pero los partidos hay que jugarlos. En principio tenemos que estar satisfechos por el grupo”.

Y continuó: “Conozco a los rivales. Austria y Argelia son rivales duros. No conocemos tanto a Jordania, pero ya tenemos la experiencia de Arabia”. Por otra parte, se animó a opinar sobre la posibilidad de jugar frente a España o Uruguay en los 16avos de final, en lo que podría ser un cruce durísimo: “No está tan bueno, pero toque quien toque, tenemos que tratar de hacer lo mejor. La responsabilidad está siempre”. A su vez, dijo sobre las sedes donde jugarán que “San Francisco y Kansas son lugares de mucho calor”.

La Selección argentina, que evitó a las grandes potencias por ser cabeza de serie gracias a estar en el Bombo 1, buscará revalidar lo hecho hace casi tres años en Qatar y así levantar por cuarta vez la Copa del Mundo, para igualar a Italia y Alemania como las segundas máximas ganadoras.

Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 dejó definidos los doce grupos de la primera fase, con varios cruces fuertes y otros aún abiertos por los repechajes pendientes. La base del cuadro ya marca el camino de cada selección hacia un torneo que tendrá formato ampliado y una fase inicial más extensa que en ediciones anteriores.

En el Grupo A, México deberá manejar la presión de local ante Sudáfrica y Corea del Sur, mientras espera por el ganador del repechaje entre Macedonia del Norte, Dinamarca, República Checa o Irlanda.

Canadá encabeza el Grupo B con un escenario incierto: su segundo rival saldrá del cruce entre Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina; completan Qatar y Suiza.

Brasil lidera el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia, en una zona sin definiciones pendientes desde la zona del repechaje. Estados Unidos comparte el Grupo D con Paraguay y Australia, a la espera del cupo entre Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo.

Alemania tendrá en el Grupo E a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador, mientras que Países Bajos y Japón encabezan un Grupo F que se completará con el ganador del repechaje entre Ucrania, Suecia, Polonia o Armenia, además de Túnez.

Bélgica parte como favorita en el Grupo G frente a Egipto, Irán y Nueva Zelanda. España compartirá el Grupo H con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, con uno de los cruces más atractivos.

El denominado "Grupo de la Muerte" será el que Francia lidera, el Grupo I, junto con Senegal, Noruega y un cupo pendiente entre Irak, Bolivia o Surinam, con tres seleccionados que tienen serias chances de avanzar.

Argentina integra el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, en un cuadro sin repechajes y uno de los más accesibles del torneo.

Portugal aparece en el Grupo K y espera por Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo; además tendrá a Uzbekistán y Colombia. Inglaterra encabeza el Grupo L junto a Ghana, Croacia y Panamá.