Lucas Mellado está de regreso: "Queremos lo máximo para Cipolletti y vamos a pelear"

El retorno de "La Bomba" se dio la semana pasada y no es una noticia más. "Estoy muy agradecido con ellos porque siempre tuvieron interés en que pueda volver, en que pueda retomar. Fue muy fácil la negociación porque estaban de acuerdo las dos partes, así que contento, agradecido por la oportunidad que se me ha dado. Ahora se viene lo bueno, estamos entrenando duro para prepararnos" , comentó.

Fueron varias las veces que se intentó repatriar a Mellado para que vista la Albinegra. Marcelo Bastías, a cargo de la subcomisión de futbol en 2023, lo había intentado, al igual que otros dirigentes en distintas temporadas.

La última temporada jugó en Rincón

En 2024 se rumoreó su vuelta a Cipo, pero terminó firmando con el Deportivo Rincón.

"También es una institución que me abrió las puertas, que hizo mucho para poder contratarme en su momento y la verdad es que también le estoy agradecido. La gente se ha portado muy bien conmigo, con mi familia. Es un club que está creciendo a pasos agigantados y que en cualquier momento puede dar una sorpresa para poder ascender", reconoció sobre el León.

lucas mellado.jpg Lucas Mellado fue uno de los refuerzos de Deportivo Rincón para esta temporada.

Mellado comenzó a entrenarse este año con el equipo neuquino, que está llevando adelante su pretemporada en el predio Los Duendes en Ferri. "Es un club que está creciendo mucho, me quedó una sensación linda de ellos. Son gente que nos ha tratado bien, entonces cuando pasan esas cosas quedamos todos más familiarizados y con buenas relaciones”, agregó.

Sangre albinegra

La Bomba, lleva a Cipolletti en la piel y eso fue motivo de chistes entre sus compañeros en tierras petroleras. Pero el amor por Cipo, es algo que no puede ocultar. “Allá me gastaban mucho por mi tatuaje y por lo hincha que soy. Ellos ya saben los pensamientos que yo tengo, entonces fue entendible siempre por las tres partes", dijo entre risas sobre la salida del equipo de Abaurre.

En su arribo a Cipolletti se encontró con compañeros que ya conoce, algunos porque compartió equipo y otros por haberlos enfrentado en la categoría. "Es un plantel conocido dentro de todo, porque con la mayoría, como es nuestra categoría, ya nos hemos enfrentado, ya nos hemos visto, más o menos entre todos nos conocemos. También he tenido compañeros que quedaron ahí, y la verdad va a ser fácil la adaptación, porque como yo ya soy de la ciudad, ya los conozco a casi todos", aseguró.

El diagrama de Cipolletti comenzó con una semana de adaptación y desde la segunda semana en el predio La Nonina, los entrenamientos son a doble turno con trabajos de pelota y aeróbicos. “Al plantel lo vi metido, entrenando duro, va a ser muy importante que nosotros estemos muy bien en la parte física. Tenemos un profe que también está llevando una gran pretemporada, nos vamos a preparar muy bien para lo que viene", mencionó.

Con respecto al técnico, Daniel Cravero, será la primera vez que Lucas esté bajo sus ordenes más allá de conocerlo de la categoría. "Llego con un ritmo de entrenamiento de pretemporada porque venimos corriendo hace un montón ya. Adaptándome y tratando de conocer bien del todo a mis compañeros en el juego para que arranquemos rápido y de la mejor manera. Se vienen semanas duras y yo creo que después, en marzo, ya nos vamos a ir soltando del todo y que con ritmo futbolístico vamos a estar mejor", expresó.

La noticia fue una sorpresa para los hinchas albinegros, pero hubo alguien que tuvo una jornada de las más felices. Se trata de su hermano menor, al que muchas veces se lo ve en La Visera vestido de pies a cabeza con los colores negro y blanco. "Uy, estaba así, no lo podemos parar y todavía no me ha ido a ver, hoy iba a ir a ver la práctica, así que andaba re contento, estaba desesperado", contó entre risas.

Al hincha y al pueblo que sigue al Capataz, Mellado también le habló en su vuelta luego de cuatro años. "Gracias porque siempre me han recibido bien, tienen un respeto por mí y por mi familia, que la verdad siempre se los agradezco. Yo soy un hincha como ellos también, así que ellos lo saben. Tiraremos para adelante todos, como lo hice cada vez que estuve”, aseguró.

Lucas tuvo un buen año destacándose en el León del norte neuquino y este año busca la misma regularidad para dar pelea con Cipolletti. "Gracias a Dios, las veces que he estado me ha tocado pelear la parte de arriba, ¿no? Entonces, este año no va a ser la excepción, nosotros queremos lo máximo para Cipolletti y lo vamos a pelear desde el lugar que nos toque", concluyó.