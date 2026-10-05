Los pies sobre la tierra y la confianza bien arriba: Gonzalo Lucero, pieza clave de Cipo

El zurdo tuvo un despliegue notable. Intervino en dos goles, después asistió y convirtió en el 6 a 1 sobre Sol de América. Uno de los jugadores fundamentales del albinegro semifinalista.

Con la 11 en la espalda, Gonzalo Lucero es uno de los jugadores esenciales en el equipo de Fabián Enríquez.

De chico soñaba con jugar en Cipo y hace dos años que es pieza clave del equipo. Luego de un amplio recorrido por el fútbol de ascenso, jugando tanto Federal A como Primera Nacional, Gonzalo Lucero se afianzó en el albinegro y es pieza clave del equipo que está en semifinales.

El 6 a 1 sobre Sol de América, del domingo por la mañana, fue un gran paso en la búsqueda del objetivo colectivo, el sueño de toda una ciudad. Así lo vive la gente, que se fue sumando en los últimos partidos en forma masiva, a punto tal que en La Visera hubo casi seis mil almas.

"Fue una fiesta en todo sentido. Además de que nos salieron todas a nivel deportivo, La Visera estaba teñida de blanco y negro, el clima estaba hermoso, el césped también y podía rodar bien la pelota. Fue una de las mejores tardes que viví en La Visera. Muy contento de vestir estos colores, de defenderlos. La gente me hace saber que estoy haciendo las cosas bien y eso a uno lo pone muy contento, así que vamos por más", comenzó diciendo a LM Cipolletti.

Omar Novoa

La diferencia de cinco goles sorprendió a muchos, pero es necesario mencionar que a lo largo del torneo Cipo fue más que todos los rivales que recibió en su cancha. "Creo que éramos superiores en todas las líneas y se vio reflejado en el marcador", destacó Lucero.

Su despliegue tuvo el premio mayor con el gol. Llegó por el segundo palo para capturar el centro de Nahuel Luna y anotó el quinto de Cipo.

"Me sentí muy bien. En cuanto a lo personal muy contento. Obviamente que hacer goles a uno lo motiva a seguir adelante, seguir mejorando. Siento que lo estoy haciendo bien y ese es el camino. Siempre mejorar y estar donde el técnico me necesite", subrayó.

¡APARECIÓ LUCERO! El delantero marcó el quinto para Cipolletti, que golea 5-1 a Sol de América. @JulioAT / @RondinaMarcelo Viví lo mejor del ascenso por la pantalla de Fox Sports. https://t.co/2EHvkVimAh — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 4, 2026

Apareció por todos lados

Lucero construyó su carrera como volante por afuera, siendo un futbolista de características ofensivas. En esta temporada, Fabián Enríquez lo ubicó más centralizado, con responsabilidades en la marca.

"Cuando juego como interno, el técnico me da la libertad libertad de, si bien ocupar un lugar al lado de Marcos Pérez, también soltarme por cualquier lado de la cancha. Mis compañeros saben de eso, entonces nos vamos rotando en las posiciones y cubriendo a la hora de recuperar la pelota", explicó Gonzalo, dejando en claro que hay un trabajo colectivo más allá de lo individual.

La cantidad de pelotas que Lucero recuperó en el comienzo del partido es un fiel reflejo. Fueron cinco en la misma cantidad de minutos iniciales y una de ellas terminó con el primer gol, anotado por Federico Acevedo tras la gran jugada de Leandro Vella y el disparo cruzado de Andrés Almirón.

Omar Novoa

"En lo defensivo trato de ir incorporando poco a poco porque la marca no es mi fuerte, no es lo que siento. Pero ayer recuperé algunas pelotas y darle buen destino de juego para mis compañeros", señaló Gonzalo.

Cipo está a tres partidos del ascenso y la palabra ilusión es cada vez más grande. Son momentos lindos para el futbolista, pero que no todos saben gestionar.

En ese sentido, la experiencia del neuquino y de los referentes del plantel es importante para tener los pies sobre la tierra: "Estamos muy ilusionados, tanto la gente, la dirigencia, el cuerpo técnico y nosotros, pero sabemos que esto es paso a paso. Ahora tenemos un duro rival".

Un viejo conocido

Tras destacarse en Independiente de Neuquén, en 2017 Gonzalo aceptó la propuesta de Alvarado de Mar del Plata. Esos años fueron un salto en su carrera y llegó a ascender en el 2019.

Luego de superar a Defensores de Villa Ramallo, el Torito será rival de Cipo en semifinales.

"Alvarado es un club que ya conozco, jugué tres años y tuve la suerte de ascender. Pasé muy lindos años ahí y ahora estoy en la vereda de enfrente", indicó.

Luego del 1 a 0 a favor en la zona Campeonato, el albinegro será local el próximo domingo, en el partido de ida, desde las 15:30. "Siento que va a ser un partido muy disputado. Cuando vinieron acá nos costó mucho, tienen jugadores jóvenes muy intensos y también otros con experiencia. Creo que la serie será muy disputada", avisó Lucero.

Confianza

"Trataremos de sacar una ventaja importante de local para definir en Mar del Plata. Creo que tenemos muchas herramientas para sacarlo adelante, siempre y cuando no cometamos errores. Estas series de 180 minutos se definen por detalles y creo que tenemos que estar muy concentrados porque ellos tienen jugadores de jerarquía. Pero siento que somos un equipo temible de local y que la serie puede estar a nuestro favor", finalizó el jugador de 33 años.

Cipo entrena este lunes por la tarde y tendrá libre la jornada del martes.