De chico soñaba jugar en Cipolletti y hoy es refuerzo: viene de la Primera Nacional

Cipolletti continúa con el armado del plantel con vistas al Federal A . Hasta ahora ha tenido más bajas que altas respecto de la temporada pasada, pero también es cierto que ha sumado jugadores de calidad. Es el caso de Gonzalo Lucero , que regresa a la región luego de su buen paso por la Primera Nacional, donde jugó para Chaco For Ever.

Lucero jugó 30 de los 38 partidos que Chaco For Ever disputó en la última temporada de la Primera Nacional, en la que fue dirigido por un exentrenador de Cipo como Ricardo Pancaldo.

Qué dijo Gonzalo Lucero a LM

"La comunicación con el cuerpo técnico siempre está. Quedó una muy buena relación de ese año que nos fue muy bien. Apenas me escribieron les pedí un tiempo y ellos lo entendieron, me esperaron, fui su prioridad y eso también al jugador lo hace sentir bien. Espero poder hacerlo de la mejor manera", agregó el jugador al respecto.

Después de varios años en el exterior o en otros puntos del país, Gonzalo decidió regresar a la zona.

"Fueron varios factores por los cuales decidí volver. Primero, la intención de la dirigencia de traerme. Fueron varios mercados en los que quisieron hacerlo y no se pudo dar. La segunda es que la familia está cerca y eso me da un plus para seguir haciendo lo que me gusta. Y finalmente, siempre iba a ver a Cipolletti de chico, soy nacido en la ciudad y siempre tuve ganas de poder vestir la camiseta. Se da en un buen momento, con experiencia y con muchas ganas, espero que sea un gran año para todos", deseó.

Lo que pasó y lo que viene en su carrera

"Este paso en mi carrera es muy positivo. Más allá de bajar de categoría, siento que vengo de hacer una buena campaña en Chaco, vengo de jugar 30 partidos y físicamente me siento muy bien. Voy a dar lo máximo para que mi carrera siga creciendo y para que al club Cipolletti le vaya bien", auguró Lucero.

Con la llegada de Cravero a la ciudad, la pretemporada de Cipo arrancará el lunes 3 de febrero.

Sobre la categoría, que Gonzalo conoce bien, opinó: "el Federal A es muy aguerrido, si bien se juega un poco menos que en el Nacional B, es muy intenso, hay que estar muy concentrado porque por pequeños detalles te podés quedar sin nada. Hay equipos que se están reforzando bien, con jugadores de la zona, referentes y eso hace que el Federal siga creciendo. Espero que Cipolletti esté a la altura y que estemos contentos para, porqué no, soñar con un ascenso".