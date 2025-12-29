La Amistad metió refuerzos para lo que viene en el Regional Amateur

El rival de San Patricio en cuartos de final ya tiene nuevos jugadores como lo permite el reglamento.

Después de una gran remontada contra Independiente de Neuquén, La Amistad no pudo cerrar el año con un título y perdió la final de la Liga Confluencia ante Atlético Regina. De todas formas, el gran objetivo del equipo de Alfredo Tizza es el Regional Amateur y luego de superar al Rojo se verá las caras a partir del 4 de enero con San Patricio del Chañar en el interior neuquino.

El punto en común que tienen el conjunto amigo con el Santo es que los chañarenses también cayeron en la última fecha del Oficial de Lifune y se quedaron en la puerta del festejo en su liga de origen.

Las novedades de los últimos días para La Amistad pasan por las caras nuevas, entre las cuales están la del volante ofensivo Diego Martínez y el delantero Santiago Gómez (foto) .

Quien no continúa en la institución es Nicolás Parodi, quien generó expectativa con su llegada desde Cipo e incluso anotó un gol, pero después perdió continuidad por las lesiones y faltó en partidos importantes.

Martínez es mendocino y proviene de Esperanza de Rincón de los Sauces, mientras que Gómez llega desde Talleres de Perico, de la provincia de Jujuy, un equipo que también milita en el Regional y sigue en carrera en la actual edición.

Cabe recordar que, además, Tizza volverá a contar para los cuartos de final con Jeremías Langa y Nehuén García, quienes no estuvieron contra Independiente por compromisos personales, mientras que Lucas Mellado volverá a estar disponible tras la acumulación de amarillas.

Por su parte, San Patricio afrontaría el duelo con La Amistad con la misma base que viene trabajando durante toda la temporada y le viene dando buenos resultados.

Atlético Regina y Deportivo Roca mueven fichas antes de verse las caras

El ganador de la serie La Amistad-San Patricio se verá las caras en semis con el que pase de Regina-Roca. En este contexto, los planteles continúan entrenando a excepción de los días festivos (24, 25 y 31 de noviembre y 1 de enero).

De cara el primer duelo entre el albo y el naranja en "la Perla del Valle" del 4 de enero, ambos planteles tendrán retoques.

Regina ya no contará con el defensor Mauricio Bermejo, mientras que el delantero Santiago Ávila, que arrancó el torneo como titular, también podría emigrar a Mendoza. El que suena con fuerza para ser incorporación del equipo de Diego Napolitano es Damián Quezada, figura en la Liga Confluencia para San Martín de Cipolletti.

Roca, por su parte, ya no tendrá al delantero Rodrigo Soria y al defensor Mateo Solari. La zona de la zaga central es algo que el equipo de Martín Medina necesita reforzar urgente, porque los titulares en ese puesto fueron expulsados en la serie anterior contra Sportsman: Martín Priotti y Luciano Roberti.

Es por eso que llegó Facundo Laumann, el marcador central que tiene 35 años y viene de jugar Primera Nacional en el CADU.

La otra incorporación del Depo es Juan Cruz Schaechel, que ya jugó en el club y viene de enfrentarlo con Sportsman de Choele Choel.