Deportes LMCipolletti José Michelena José Michelena y sus goles en Cipo: "Me gusta más ganar que convertir"

El delantero del Albinegro marcó el gol de la victoria que lo metió en zona de clasificación pero piensa primero en el equipo. Facundo Rumene Por







José Michelena y su grito de gol. Festejó con algunos familiares que estaban en la platea. Fotos: Anahí Cárdena

José Michelena le dio un salto de calidad a Cipolletti. Llegó sin continuidad en Deportivo Madryn, pero para el Federal A sigue siendo un delantero dominante. Tiene virtudes muy poco comunes en la categoría, porque es un gran terminador de jugada sin ser un "9" de referencia. El gol que le marcó a Liniers el último domingo, que significó la victoria del Albinegro, es una muestra de ello.

El delantero y en la conferencia de prensa destacó la importancia de lo colectivo por sobre lo individual. "Estoy en una buena racha, me desahogo un poco. Está bueno convertir, pero me gusta más ganar que convertir. Me toca a mi y habían venido parientes a la cancha, por eso el grito del gol", dijo el "10".

El partido estaba cuesta arriba contra un rival que había enmarañado el trámite a punto tal de que casi no había llegadas claras. Entonces, Michelena fabricó un gol donde parecía que nunca iba a aparecer. "Pudimos sacar un resultado positivo. No fue uno de nuestros mejores partidos, ni para verlo ni para jugarlo. A mi entender el rival se defendió bastante y no supimos encontrar la manera de llegar en el primer tiempo. Después del gol se abrieron los espacios y pudimos llevarnos los tres puntos, que es muy importante", señaló José.