Impactante: Río Negro ganó su sexto título seguido en los Juegos de la Araucanía

La provincia volvió a quedarse con el campeonato en la sumatoria total de puntos. Neuquén finalizó en el sexto puesto.

La provincia de Río Negro volvió a demostrar su supremacía deportiva al adjudicarse por sexta vez seguida la clasificación general de los Juegos de la Araucanía , una hegemonía ininterrumpida desde 2018. Con un total de 218 puntos, la delegación superó a su inmediato perseguidor, La Pampa (188), mientras que Neuquén finalizó en la sexta posición con 141 unidades.

En el desglose por medallas, la delegación rionegrina logró 41 preseas (17 de Oro, 12 de Plata, 13 de Bronce), ubicándose segunda en el medallero. El primer puesto en esta tabla fue para la región chilena de Los Lagos, que con 45 medallas terminó tercera en la clasificación general. Neuquén, por su parte, ocupó el undécimo lugar con 17 medallas.

Dos disciplinas fueron pilares fundamentales para el triunfo rionegrino. El ciclismo se consagró campeón en Toay, aportando 22 puntos cruciales. La última jornada fue testigo de un doblete en la prueba de 60 kilómetros del Autódromo de Santa Rosa, con Santino Pavez y Sebastián Matucci, ambos de Cinco Saltos, conquistando el oro y la plata. En la rama femenina, el equipo provincial sumó un bronce gracias a Valentina Orocito en los 30 kilómetros.

En la pileta, la natación masculina también brilló con su propio título, aportando otros 22 puntos. Durante la competencia, el cuarteto rionegrino se alzó con el oro en la posta 4x100 metros libre. Individualmente, Federico Bottos se impuso en los 50 metros espalda, seguido de cerca por Alejo Cabanillas. Este último también obtuvo la plata en los 200 metros libres. En esa misma prueba, la neuquina Martina Jouglard logró una medalla de plata para su delegación.

El básquet, impecable

Los equipos de básquet también fueron clave. Las chicas dirigidas por Janet Martínez derrotaron Bío Bío por 73-52 en la final para cerrar un torneo fantástico.

rio negro araucanía 2025

En la rama masculina, los muchachos se dieron el gusto de festejar ante Neuquén en el clásico y así ser campeones invictos.

En atletismo, las actuaciones en la última fecha no alcanzaron para el podio. Río Negro finalizó sexto en el femenino y noveno en el masculino, mientras que Neuquén se ubicó décimo y undécimo, respectivamente.

El fútbol dejó sensaciones diferentes. Las mujeres rionegrinas realizaron un torneo brillante que las llevó a la final, donde cayeron por un ajustado 1-0 ante La Pampa, obteniendo la medalla de plata. En el masculino, el equipo se colgó el bronce tras vencer a Araucanía en los penales, luego de un empate 1-1 en el tiempo regular. Benjamín López, autor del gol y del penal definitivo, fue la figura, secundado por el arquero Thiago Goy, quien atajó un remate clave.

Con este nuevo título, Río Negro alcanza un hito notable: su decimosexta corona en la historia de los Juegos, lo que significa que ha ganado exactamente la mitad de todas las ediciones disputadas, consolidándose como una potencia regional.