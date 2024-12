Grave choque en el rally de Bariloche: bronca con el público

Al irse ancho en la curva, Chemin se topó con un auto estacionado en la trayectoria de su Volkswagen Gol y no tuvo tiempo de reaccionar: lo chocó de frente, en el lateral izquierdo.

rally regional.jpg El Campeonato Patagónico de rally se definió en Bariloche.

El accidente provocó, por fortuna, solo daños materiales. Sin embargo, tanto los pilotos como el público advirtieron que las consecuencias pudieron ser mucho peores y expresaron su bronca, especialmente en redes sociales. Instalarse a ver el paso de los autos de rally en la parte externa de una curva está prohibido por cuestiones de seguridad, pero en el lugar en el que se despistó Chemin había autos y gente.

El auto particular, afirmaron testigos, estaba en punto muerto y no tenía puesto el freno de mano: al ser golpeado en la parte posterior, se movió hacia adelante -en dirección a la zona de competición-, pero afortunadamente se detuvo rápidamente y no provocó otro accidente.

Desde la organización del rally de Bariloche destacaron la gran afluencia de público que tuvo la competencia final del Patagónico. Sin embargo, entre los competidores hubo malestar por su comportamiento, ya que se pusieron en zonas donde podían ser alcanzados por cualquier piloto ante una mínima complicación. Es una mala costumbre que se repite, lamentablemente, en casi todas las competencias.

Así terminó el rally de Bariloche

La del fin de semana fue la 21° edición del rally Ciudad de Bariloche. El primer puesto de la general quedó en manos de Marcos Craievich y Gastón Gagliardi, mientras que el segundo lugar fue para Maximiliano Sfeir y Carlos Garrafa y el tercer lugar fue para la dupla local, conformada por Daniel Llanos y Federico Centani.

Como suele suceder, fueron muchos los pilotos que se sumaron a la fecha del Patagónico en su ciudad. En Bariloche, además, tuvieron muy buenos rendimientos. Además, de Llanos, se destacaron Maximiliano Galli Pujato, quien fue 5°; David Abril terminó, en el puesto 10; Sebastián Radomich, en el 12, Sergio Galvani, en el 18; y Martín Zimmermann, en el 19° lugar.