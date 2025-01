El Club Cipolletti metió ocho refuerzos zonales para el Federal A

Los equipos de la primera y tercera local comenzaron con la pretemporada y, luego de una semana de entrenamientos, el Club oficializó la lista. Son llevándola a un total de 17 incorporaciones de las cuales 8 son las que serán tenidas en cuenta para el plantel profesional del Federal A.

¡ ! El albinegro se reforzó con jugadores de la región que ya están entrenando con la Primera Local y a disposición para poder formar parte del plantel del Federal A - 2025. Los nuevos integrantes son: (ex Alianza y Deportivo Rincon), (ex Independiente Nqn, Sansinena y Agropecuario), (ex Independiente Nqn y Maronese), (ex Independiente Nqn y Alianza), (ex Alianza, Deportivo Rincon y Maronese), (ex Dep. Roca y Villa Mitre), (ex Comunicaciones, Colegiales y Dep. Roca) y (ex Cipolletti e Independiente Nqn). ¡Les deseamos el mayor de los éxitos con los colores mas lindos de todos! #ClubCipolletti #LigaDeportivaConfluencia #FederalA #Refuerzos