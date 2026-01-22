El cipoleño Simoni, al que Boca dio a préstamo, mojó en su debut

En el primer partido de campeonato, el delantero que juega en Gimnasia de Mendoza marcó de cabeza para abrir el marcador.

Valentino Simoni , oriundo de Cipoletti y centro delantero cuyo pase pertenece a Boca , fue dado a préstamo por el Xeneize al recién ascendido Gimnasia de Mendoza , y con solo minutos en su debut ante Central Córdoba, ya empieza a ganar méritos con un gol.

En solo cinco minutos de partido de la primer fecha del Torneo Apertura, el cipoleño conectó un cabezazo implacable tras un córner del sector derecho para poner en ventaja a su equipo en el Madre de Ciudades.

El tanto del cipoleño significó los tres puntos para su equipo y fue una de las dos victorias visitantes de la jornada.

GOL DE VALENTINO SIMONI EN SU DEBUT EN PRIMERA DIVISIÓN CON GIMNASIA (M).

Está a préstamo desde Boca.



Está a préstamo desde Boca.pic.twitter.com/MEVQadBO2a — Sudanalytics (@sudanalytics_) January 23, 2026

Su préstamo a Gimnasia de Mendoza

Gimnasia de Mendoza logró su ascenso tras terminar primero en su zona de la B Nacional y vencer en la final a Deportivo Madryn, en una definición para el infarto. Para su regreso a primera tras más de 40 años, decidió reforzarse para poder ser un equipo competitivo.

Simoni, por su parte, fue una de las grandes figuras de la reserva de Boca. En marzo del año pasado firmó contrato profesional con Boca hasta diciembre de 2028 y, desde entonces, se consolidó como figura en Reserva. Ahora, con el préstamo a Gimnasia de Mendoza, buscará lo que todavía le falta en su historia: minutos reales en Primera.

La decisión llega después de un año fuerte del atacante con el equipo de Mariano Herrón, que se consagró campeón de la Copa Proyección del Clausura. En el acumulado de la temporada, Simoni jugó 36 partidos, marcó 13 goles y aportó una asistencia, números que lo posicionaron como una de las piezas más productivas de la Reserva xeneize.

Una mala decisión de Boca que se paga caro

Simoni venía pidiendo terreno desde el año pasado, siendo el goleador de la reserva. Boca tuvo problemas alarmantes para anotar mediante sus delanteros titulares. Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez fueron principales responsables en la racha negativa de doce partidos sin ganar y la necesidad de un cambio de aire en los tres "9" era evidente.

Después el equipo levantó y llegó a semifinales, pero nuevamente le faltó contundencia y quedó eliminado de local con Racing.

Para el año siguiente, no solo no debutó, sino que Simoni salió a préstamo en una decisión por lo menos cuestionable. Para colmo, el pésimo estado físico de los tres mencionados hizo que Úbeda tenga disponible para el debut solamente a Lucas Janson.

El exTigre y Vélez será el jugador más adelantado de los once que saldrán a la cancha el domingo contra Deportivo Riestra en La Bombonera.

Darle la oportunidad al cipoleño no era un capricho ni implicaba apurar a un juvenil. Simoni cumplirá 22 años en abril, una edad elevada para seguir en reserva y necesita sumar minutos en primera para que su carrera tenga proyección.

Además, el apoyo de la gente siempre suele ser mayor para un pibe del club que para los futbolistas de mayor experiencia, sobre todo en momentos de crisis o construcción de los equipos.