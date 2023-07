Cipolletti: Ignacio Montero, el defensor goleador de 17 años

Con tan solo 17 años, se hizo fuerte en el puesto y es una de las varias apuestas que tiene el Albinegro de cara al futuro. El jugador nació y se crio futbolísticamente en las canchas del Capataz. “Mi carrera comenzó en la Escuelita de Club con Anibal Iachetti, él fue el que me llevó. Me acuerdo que arranqué entrenado en "La Viserita", pasamos a Cancha Rayada y después en La Visera también” , recordó Nacho sobre sus inicios.

En su formación no cambió nunca de club y fue ganándose año a año el lugar en los equipos de las distintas categorías. “Pasé al bloque menor, siempre en el club, después al bloque mayor, hice tercera y ahora juego en la primera, pero siempre jugué en Cipolletti, fue el primer club y el único por ahora” , agregó.

Montero aún es un jugador en plena formación y él mismo lo reconoce. Las apuestas de las formativas en el Albinegro vienen por buen camino y el mismo jugador lo siente así. “Me encuentro bien, en un buen momento, tengo varias cosas para mejorar. Siempre hay algo para mejorar, pero más allá del partido nuestro objetivo es llegar a ser profesionales. Es una meta que tengo”, dijo el protagonista.

Cipo vs Deportivo Roca18.jpg

Si bien jugó los últimos partidos como lateral, su posición original es marcador central. “Siempre fui defensor, al ser zurdo empecé de central, después en las formativas me fueron poniendo de tres. En el bloque mayor ya me ubiqué más de central, siempre jugué en esas dos posiciones y son dos puestos en los que me siento muy cómodo”, comentó Ignacio sobre sus cualidades futbolísticas.

Nacho forma parte del gran equipo cargado de juveniles que cuenta la primera local, que se enfrentó a la experiencia del resto de los equipos zonales, que demostró gran carácter y valentía en el Apertura. “Llegar a la final como llegamos sirvió bastante, porque absorbimos experiencia, era uno de los objetivos que teníamos, tanto en tercera como en primera. En tercera no se pudo, pero en primera llegamos. Quedó un gusto amargo por el resultado pero contento por la experiencia adquirida”, sostuvo.

Ignacio es hijo de la actual presidenta del Capataz de la Patagonia, Mónica del Río. Hoy tiene a su madre cumpliendo la función de dirigente pero ambos diferencias bien los roles. “Estoy contento por ella que tiene ese cargo que es muy importante, pero no tenemos mucha charla sobre el club, no me parece correcto. Yo soy un hincha más, pero ella como madre siempre está acompañándome a todos lados, siempre fue así”, concluyó.

La institución fue y será uno de los grandes pilares en la carrera de Montero. Además, el apoyo familiar y sobre todo de su mamá es determinante. “Mi mamá siempre estuvo presente, fue una madre que estaba donde se jugaba. Yo jugaba en Chichinales e iba, a Catriel iba, a la cancha de Pillmatún iba y así. A todas las canchas, a todos los partidos siempre fue”, contó.

Precisamente Mónica, su mamá, también se hizo parte del recuerdo de los primeros pasos de Ignacio con la pelota en el Albinegro. “La verdad que es así, siempre acompañándolo desde muy chiquito, desde la escuelita, estoy siempre al lado. Más allá de lo futbolístico, también en todas las decisiones que lo llevan a ser una mejor persona y un mejor futbolista. La mejor manera de apoyar es estar”, contó del Río.

Mónica lo vio crecer y estuvo en todos los momentos, sabe bien como es el esfuerzo, el transitar de su hijo en los entrenamientos y en los partidos. “Desde hace un tiempo se viene esforzando mucho para estar en este lugar. Llegó a la tercera y rápidamente pasó a la primera. Verlo crecer es un orgullo, sé que es un buen jugador y una buena persona”, siguió.

Desde su rol como dirigente, su mirada está puesta en cada uno de sus jugadores, no solo en Ignacio. “Como dirigente estoy muy contenta y orgullosa por el lugar al que llegó Cipo. Estar en las instancias finales y hacer la gran actuación que hicieron es un logro del equipo, del cuerpo técnico”, comentó sobre el plantel de Liga Confluencia.

Ambos siguen trabajando para lo que viene, Ignacio en el campo de juego y Mónica en cada área del club. “Realmente estoy orgullosa y la idea es que ellos se sientan cada día mejor, apoyándolos con una nutricionista, un profe. Tienen que estar a la altura de cualquier equipo que enfrenten, es lo que podemos sumar como dirigentes”, finalizó.