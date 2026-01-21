Cipo anunció su tercer refuerzo: Víctor Manchafico llega desde Villa Mitre

El albinegro sigue con el armado para el Federal A y sumó a un defensor de experiencia y jerarquía.

Para Cipo este mercado de pases es complejo porque varios de sus rivales en la categoría ofrecen un dinero que está por encima de lo que el club albinegro puede pagar, como lo detalló la directiva a este medio. De todas formas, la directiva se las ingenia para seguir buscando futbolistas, a sabiendas de que el Capataz tiene una historia que pocos pueden igualar. En ese contexto, este miércoles se anunció el tercer refuerzo con la llegada de Víctor Manchafico.

Luego de las contrataciones de Sebastián Jeldres y Marco Pérez, sumadas a la continuidad del arquero Facundo Crespo y el entrenador Daniel Cravero, se concretó el arribo del marcador central que fue durante varios años capitán de Villa Mitre de Bahía Blanca, equipo con el cual peleó varias veces el ascenso a la segunda categoría.

El jugador habló en exclusiva con LM, tras su fichaje por el Capataz : "Cuando supe que no iba a seguir en Villa Mitre, en el primer club que pensé fue en Cipolletti, porque es un grande de la categoría y tiene muchísima gente. Es un club muy lindo y yo soy de allá, tengo a mi familia en Neuquén y siempre imaginé con jugar un año cerca de mi familia para que puedan disfrutar . Estoy feliz que se concretó y ahora esperar al arranque para ya meterle con todo".

"La negociación fue rápida. En el primer llamado que tuve hablamos de todo, menos lo económico. Sé que había interés de ambas partes. Ellos tenían muchas ganas de que yo vaya, y como dije fue el primer equipo en el que pensé en ir. Así que nos pusimos de acuerdo rápido. Contento porque no hubieron trabas y se pudo dar todo muy rápido", concluyó.

Manchafico se mostró conforme con la propuesta de Marcelo Bastías, referente del fútbol profesional de Cipo, y la idea de juego del Chango, que mostró cosas interesantes en la temporada pasada, donde el conjunto rionegrino fue el mejor de la categoría por varios meses, más allá de que no lo pudo mantener en los playoffs.

El zaguero ha enfrentado a Cipo en reiteradas oportunidades, tanto con la camiseta de Independiente de Neuquén como con la del Tricolor de Bahía, por lo que la Visera no le resulta un terreno desconocido.

Además, se encontrará con compañeros que ya tuvo, como el caso de Jeldres, con quien compartió equipo en Villa Mitre y en el Rojo.

ON - Futbol Cipolletti vs Villa Mitre (29).jpg Marín, capitán de Cipo, en el sorteo contra Villa Mitre, con su colega Manchafico. Omar Novoa

La novedad fue oficializada a través de las redes sociales del club. La firma del contrato quedó inmortalizada en la foto que acompaña el texto con el cual se anuncia la llegada de "Mancha".

"Victor Manchafico estampó su firma. Defensor central. Proveniente de Villa Mitre. ¡Otro conocedor de la categoría! ¡VAMOS VICTOR! A dejar la vida por el Capataz de la Patagonia".

Se espera que haya más anuncios en los próximos días de cara a la pretemporada que comenzará en febrero.