Canapino se llevó la pole y está más cerca de un nuevo título en el Turismo Carretera

El piloto arrecifeño buscará este domingo en La Plata su quinto título en la categoría, luego de haberse asegurado la primera posición en la clasificación.

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) se quedó con la pole position de la 15ª fecha del Turismo Carretera, disputada este sábado en La Plata, en la última cita de la Copa de Oro RUS. El piloto del Canning Motorsport marcó 1m22s725 , consiguió su 17ª pole del año y además estableció el nuevo récord del trazado , reafirmando su dominio absoluto durante todo el fin de semana. Detrás se ubicaron Marcelo Agrelo (Toyota Camry) , a 0s442 , y Mariano Werner (Ford Mustang) , a 0s473 , completando el top 3 de la clasificación.

En la lucha por el título, los perseguidores de Canapino no tuvieron la clasificación que necesitaban. Marcos Landa salvó el sábado con un 6º puesto a 0s653 , manteniéndose en un lugar expectante pero sin poder acercarse al tiempo de referencia del arrecifeño. Más relegado terminó Santiago Mangoni , quien cerró la planilla en el 18º lugar a 1s175 , obligado a una fuerte remontada en las series para sostener sus chances matemáticas en la Copa de Oro.

Entre los representantes regionales también hubo actuaciones dispares: Juan Cruz Benvenuti se metió en el top 10 con un sólido 7º lugar , mientras que José Manuel Urcera quedó 28º sin lograr una vuelta limpia, y Lautaro de la Iglesia clasificó 43º, a más de dos segundos del líder, condicionado por la falta de ritmo para mezclarse en la mitad del pelotón.

agustin canapino festejo

“Salió una vuelta perfecta. Se me viene mi viejo a la cabeza… Tener este presente no es sencillo. Doy todo por el automovilismo, que es mi pasión. Soy afortunado de tener el mejor auto y el mejor equipo. Pasión, esfuerzo y sacrificio: eso es lo que hay que poner para triunfar”, expresó el arrecifeño tras asegurarse la pole.

En tanto, Mariano Werner analizó su tercer puesto con autocrítica: “Fue un buen año en clasificaciones, aunque nos costó revalidarlo los domingos. Les pido disculpas a los hinchas porque ahora van a tener que aguantar las cargadas, pero el año que viene volveremos más fuertes. Agustín está en un gran momento y volvió potenciado de Estados Unidos. A nosotros nos desgastó pelear campeonatos todos los años”.

Qué necesita Agustín Canapino para ser campeón

El piloto de Camaro llega a esta última fecha de la temporada con una muy buena ventaja de 57,5 puntos sobre su escolta, que es Santiago Mangoni (Camaro). Esto se debe principalmente a la solidez que demostró en el tramo final del año, ya que se quedó con el triunfo en cinco de las últimas siete fechas.

Debido a la gran diferencia que tiene con respecto a sus perseguidores, que son Mangoni, Matías Rossi (Toyota) y Marcos Landa (Camaro), Canapino podría quedarse con la “Copa de Oro” en alguna de las series previas a la carrera final, ya que sus oponentes están obligados a ganar absolutamente todo para seguir con chances matemáticas.

El primer título de Canapino en el Turismo Carretera llegó en el 2010, cuando se coronó con solo 20 años a bordo de un Chevy. El arrecifeño consiguió sus otros tres títulos en la categoría, en 2017, 2018 y 2019.

En caso de coronarse este domingo, Canapino conseguirá su quinto título que le permitirá despegarse de Óscar Gálvez, Dante Emiliozzi, Héctor Gradassi y Roberto Mouras para ubicarse en soledad como el cuarto mayor ganador de la historia del Turismo Carretera, solo por debajo de Juan Gálvez (9), Guillermo Ortelli (7) y Juan María Traverso (6).

El cronograma del domingo para el Turismo Carretera en La Plata

Primera serie a las 10:10 (5 vueltas).

Segunda serie a las 10:35 (5 vueltas).

Tercera serie a las 11 (5 vueltas).

Final a las 14 (25 vueltas o 50 minutos).

El Autódromo Roberto José Mouras, donde será la definición del campeonato de Turismo Carretera tiene una extensión de 4,265 kilómetros y fue inaugurado en el 20 de octubre de 1996.