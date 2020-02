En diálogo con LM Cipolletti, la damnificada -quien prefirió no dar su nombre para resguardar su seguridad- comentó que el hecho ocurrió el domingo cerca de las cuatro de la madrugada mientras caminaba por calle La Esmeralda junto a dos amigas.

En estas circunstancias, dos hombres a bordo de una moto las interceptaron para robarles. “Todas salimos corriendo, pero uno de ellos alcanzó a agarrarme por atrás y me sostuvo por los hombros. Me revisó todo, pero yo no tenía nada. Me dijo que me quedara tranquila, que no me iba a lastimar”, detalló la joven.

Los lentes son color plateado en el frente y turquesa en las patillas.

En tan sólo dos segundos, la víctima pudo ver un poco la cara del delincuente, y él la de ella. Fue allí donde le sacó los lentes y se dio a la fuga a bordo de la motocicleta, junto a su cómplice. “Mis amigas alcanzaron a escapar y, cuando encontraron un taxi, avisaron lo que pasó y volvieron”, agregó.

A la venta

Finalmente, la mujer de Cipolletti comentó: “La verdad no creo que le sirvan mis lentes porque cada cristal tiene diferente aumento. Creo que los debe haber tirado en la calle, pero ya no sé qué pensar. Si alguien los encuentra, son plateados al frente y las patillas color turquesa”.

Aunque es probable que no les puedan dar uso porque los cristales no le servirán a otra persona, el armazón podría ser vendido en el mercado negro o su variante virtual a través de Facebook. La facilidad con la que se comercializa todo tipo de productos de manera informal es utilizada por los delincuentes para convertir rápidamente lo robado en dinero.

Convierten lo robado en plata

Bajo precio

El robo de los lentes sorprendió a la víctima, pero los delincuentes suelen llevarse lo que encuentran a mano. Lo venden tan rápido como pueden y generalmente lo hacen a muy bajo precio. Es una señal de alerta para no ser cómplice involuntario.

Redes sociales

Los sitios de compra y venta de objetos usados se transformaron en grandes aliados de los delincuentes, que publicitan allí la mercancía sin temor. Muchas víctimas, incluso, logran recuperar lo que les quitaron al encontrar las publicaciones.

LEÉ MÁS

Se vendieron seis mesas de pool del ex Bar Cipolletti

Decomisaron casi 4 mil kilos de carne que venía a Cipolletti

Delincuente armado entró a robar a una peluquería y terminó preso

Centro: atraparon a un delincuente que había robado $30 mil