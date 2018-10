El jefe del área, Marcos Peralta, aseguró que -al contrario de lo que declararon días atrás- el cobro de multas a automovilistas que circulen en autos con vidrios polarizados no será viable ni este año ni en el 2019.

La noticia no sólo había generado malestar entre los ciudadanos, sino que también puso en alerta a los comerciantes del rubro, más a las puertas de la temporada alta, que para ellos es el verano. En diálogo con LM Cipolletti, el comisario explicó que la ley nacional que prohíbe el uso de polarizados desde 1994 tiene vigencia en Río Negro pero que ahora se convirtió en “materia de discusión”.

“No se van a cobrar multas por el uso de polarizados ni este año ni el que viene, no lo vemos viable. Lo importante es que la gente sea consciente de por qué no tiene que colocarlos”. Marcos Peralta Jefe del Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro

“Hoy confirmamos que no se va a cobrar ningún tipo de multa por el uso de polarizados ni este año ni el que viene, no lo vemos viable porque creemos que lo importante es que la gente sea consciente de por qué no tiene que colocarlos en primer lugar”, expresó el jefe de Seguridad Vial.

Además, Peralta remarcó que la ley está regulada desde hace más de una década, que nunca se implementó y que tampoco comenzarán ahora. “Se trata de una capa que se adhiere a los vidrios que quita visión al conductor. Lo puede demostrar cualquier informe técnico, por eso hay que entender que son peligrosos”, concluyó. Es una incógnita saber qué pasará en las revisiones técnicas obligatorias, ya que en varios talleres, dependiendo los lugares, no aprueban vehículos con vidrios polarizados.