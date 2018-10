Tras la nota de LM Cipolletti, en la que el Jefe de Seguridad Vial del Alto Valle adelantó la intensión de multar a los conductores con vidrios oscuros a partir de enero, generó gran controversia en toda la región, sobre todo en los comerciantes que viven de esta profesión.

Cristian Medina, de CM Polarizados, dijo que la medida repercutirá seguramente en quienes trabajan de esto.

“Estamos preocupados porque estamos empezando con nuestra temporada alta, previa al verano, afectando directamente la cantidad de clientes”, contó Medina.

Aseguró que sólo el tono más oscuro reduce algo la visibilizad, pero que los otros no, e incluso ayudan cuando se tiene el sol directo.

“Mis clientes no hacen el polarizado por cuestiones estéticas, sino por seguridad. Nosotros trabajamos tres tonos en dos marcas: claros, intermedios y oscuros. Tenemos tres autos diarios en esta época, y ahora no sabemos qué nos va a pasar”, expresó.

Agregó que el tono más pedido es el intermedio, y que la colocación de las láminas en un vehículo base cuesta $2400. También se pueden retirar, pero este trabajo lo debe hacer también un profesional, y el costo ronda los $800.

Diego Montecino, dueño de El Nene Polarizados, también se mostró preocupado ante la situación.

“Los clientes nunca eligen el tono más claro porque no les resulta cómodo. Por lo general buscan intermedios u oscuros, porque además cuestan lo mismo. La gente los busco para evitar los robos, no es por estética”, comentó. En este lugar el trabajo cuesta $2.200 cualquiera de las tonalidades, y retirarlo $1300 dependiendo del vehículo.

“El polarizado no debería ser multado porque actualmente esto pasó a ser calidad de vida para el conductor y método de seguridad. En verano se evita el ingreso de los rayos solares y el calentamiento del auto, por lo que el aire acondicionado va a tener mejor funcionamiento en el interior. Además, en caso de un piedrazo el vidrio no te estalla y no te lastima. Las láminas son colocadas por dentro, y el grabado de los cristales está por fuera, por lo que queda visible totalmente” contó Esteban Orellana a LM Cipolletti, encargado de Orellana Polarizados.

Añadió que la normativa afecta directamente a su trabajo, y que incluso ya nota la disminución de la clientela. En este lugar el precio de la colocación está en $2 mil, y retirarlo cuesta $500.

¿Estás de acuerdo en multar a ...

LEÉ MÁS

Más controles: radares en las rutas y multas por usar vidrios polarizados

Comenzarán a cobrar multas a los conductores que circulen en autos con vidrios polarizados