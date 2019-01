Ciro, el pequeño que donó sus juguetes en la plaza y emocionó a todos los cipoleños

A la familia no le sobra lo material, pero si la solidaridad. “Buscábamos unos caños para armas la pileta, y en ese momento me dijo que tenía muchos juguetes y que los quería regalar a los chicos que no tenían. Le propuse ir a la plaza a donarlos, y se puso feliz”, contó Carla en diálogo con LM Cipolletti. La mujer salió hace pocos días de una cesárea, pero no dudó en acompañarlo.

ciro donó juguetes

“Los chicos comenzaron a amontonarse, y mi hijo les decía que sólo le daba dos juguetes por persona. Además, les explicaba que no tenían que romperlos, que eran para jugar. Llevamos autitos, ladrillitos y peluches. Apenas se acabaron ya estaba pensando en juntar más y volver a regalar, pero sumando libros de cuentos”, expresó Carla.

La mamá subió una publicación sobre lo ocurrido ayer en su cuenta de Facebook y lo que generó los sorprendió. La foto se empezó a viralizar en toda la ciudad y Ciro empezó a estar en boca de todos, emocionando a cada lector.