Ciro se sacó el gusto de entregarles mate cocido, leche en polvo, té, azúcar y otros alimentos. Era un sueño que tenía y ayer lo pudo cumplir. “Quedó muy emocionado, porque no conocía el lugar donde los chicos se sentaban a tomar la leche; y al bajarse (del vehículo), cuando lo llevé a su casa, me dio un gran abrazo y me dijo ‘gracias por llevarme’. Yo me fui con un nudo en la garganta y no podía callármelo, quise contar su historia”, relató Alejandra.

En su muro de Facebook compartió muchas fotos de Ciro y las donaciones que en persona fue a entregar a los merenderos. “Todavía tenemos mucho que aprender de los niños inocentes y de gran corazón”, expresó Valesk.

Su mamá Carla aseguró que ayer fue un día muy especial para Ciro. Dijo que “quedó enamorado de los merenderos” y que, anoche, “no se podía dormir de la felicidad que tenía”.

En su jardín iban a poner una caja para seguir juntando donaciones; y ya tienen previsto entregar toda la ropa y comida que reservan para un comedor –Rayito de Sol- que está por abrir en el asentamiento 2 de Agosto, a fines de este mes.

Necesitan juntar más té, mate cocido y leche para ese comedor, por lo que todo aquel que pueda colaborar, se puede acercar a la calle Colombia 1225, entre Manuel Estrada y José Hernández.

