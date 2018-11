“Durante un taller de lectura se leyó un libro en el que los juguetes no tenían género. Ante esta situación entregué una nota a la directora indicando mi reclamo, y me respondieron que no estaban de acuerdo conmigo. La nota fue firmada por la directora, y tenía el sello del jardín”, expresó la mujer en un video que difundió una organización que lucha contra el acceso legal al aborto seguro.

“Que se le de ESI pero sin ideología de género”, reclamó la mujer. Además pidió que el jardín informe a las familias qué información se iba a dar y también el taller que se ofrecía a padres y madres.

La organización ProVida repudió la respuesta de la directora, quien hizo cumplimiento de la normativa nacional obligatoria para todos los niveles educativos del país. En la denuncia no dieron a conocer de qué jardín se trataba, aunque especificaron sólo que era de Allen.