VIDEO: Ciclistas en la plaza del centro cipoleño, un peligro al que le falta control

Los mayores de 10 años no pueden andar en bicicleta por la plaza San Martín. Lo dice una ordenanza. Pero son muchos los que no la cumplen.

Un joven en bicicleta atravesó a toda velocidad la plaza San Martín ubicada en el centro de Cipolletti, y cuando pasó por donde están los juegos infantiles estuvo a punto a atropellar a una nena de no más de cinco años . La mamá de la chiquita le recriminó la maniobra, pero el ciclista sin detenerse le descargó una batería de insultos, mientras se reía con gesto burlón.

El incidente ocurrió en el transcurso de la última semana y causó revuelo en el lugar, porque otros adultos se preocuparon por lo sucedido. Pero no fue un hecho aislado. Un vendedor de artesanías que suele instalar su manta en proximidades del escenario, le contó a este diario que también su pequeño hijo que lo suele acompañar casi fue embestido de manera similar, y que cuando le reclamó al conductor, de no más de 20 años, pegó la vuelta y le advirtió: “Cerrá el or… viejo de mie…, no sabés con la mafia que te metés”.