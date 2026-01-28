Se derrumbó el techo de una peluquería en Cipolletti: los dueños apuntan contra la propietaria

El incidente ocurrió durante la madrugada y el comercio quedó clausurado. Los dueños denuncian un posible desalojo de la propietaria.

En la madrugada de este miércoles se vivieron momentos de tensión en Cipolletti . El techo de una peluquería se derrumbó y provocó importantes daños en el comercio . El lugar estaba cerrado en ese momento, por lo que no hubo heridos. Sin embargo, los dueños apuntan contra la propietaria del establecimiento.

Uno de los emprendedores rompió el silencio esta tarde y reveló detalles sobre cómo se enteraron del incidente en su comercio.

"Mi pareja me llamó a las 10 de la mañana, hora que ella abre y se encontró con el techo abajo , mirando las cámaras fue a las 6 de la mañana que cedió el techo, gracias a dios que no hubo lesionados y cuando abrió toda la puerta vio todo el desastre”, comentó Oscar en declaraciones radiales.

Las cámaras captaron el derrumbe del techo

Mediante las cámaras de seguridad, los dueños pudieron observar el momento del derrumbe que ocurrió varias horas antes de que se abriera el comercio a los clientes.

Luego del incidente, el dueño confirmó que el local quedó clausurado a la espera de peritajes. En ese sentido, aseguró que tendrán que intervenir profesionales para corroborar el estado del inmueble ubicado en Yrigoyen al 800.

Se cayó el techo de una peluquería en Cipolletti

“Tenemos que esperar que venga un arquitecto y un escribano. Para constatar si esto se clausura definitivamente, que igual ahora lo va a clausurar el municipio", comentó señaló.

Según detalló, la peluquería había abierto hace más de un año y era el principal sustento económico de la pareja. “Se trabajaba todos los días de martes a sábado de 10 a 20, a veces hasta mas tarde, de corrido”, comentó con respecto a su rutina.

El estado del edificio en la mira

El dueño mostró su preocupación por los problemas estructurales que ya tenía el inmueble. Luego del derrumbe, aseguró que comenzó a conocer antecedentes que no les habían informado previamente.

“La humedad aparentemente, por lo que dicen los vecinos, ya estaba. El que alquilaba antes tenía el mismo problema, vendían colchones y se le mojaban las cosas, pero recién ahora nos enteramos", confirmó.

Además, explicó que la propietaria había realizado refacciones, aunque no fueron suficientes para evitar el derrumbe: "La dueña hizo reparaciones, pero precarias, no tenía plata o no le alcanzaba el presupuesto. Fue mal arreglado”.

Del derrumbe al posible desalojo

El problema edilicio no es el único inconveniente que atraviesan los dueños ya que también se sumaría un conflicto con la propietaria. Según aseguró Oscar, la dueña buscaría finalizar el contrato de alquiler.

“Por lo que escuché la dueña quiere rescindir el contrato, lo cual nos perjudica y, en ese caso, tendré que actuar legalmente", adelantó. En ese sentido, agregó que ya fue asesorado legalmente: "Ya hablé con mi abogada, me tiene que dar una solución porque laboral y económicamente nos mata, teníamos buena entrada de plata".

Y sentenció: ¿Ahora que hacemos? No podemos trabajar, tenemos mucha inversión, yo saqué un crédito en el banco para invertir acá, estoy comprometido mal”, expresó.