Rosana Pini, la música callejera porteña que se enamoró de Cipolletti

Se instala en la zona bancaria, donde toca zambas y chacareras. Dice que lo suyo no es un trabajo, sino "un servicio para el alma" del público. Llegó hace algunos años de Buenos Aires y acá es feliz.

Esa voz acompañada del rasguido de una guitarra que se escucha por las calles de Cipolletti se han incorporado al inventario de la ciudad. Zambas y chacareras suenan con la emoción de quien ha abrevado el folclore en los mismos pagos donde fue acuñado, pero no es así.

“Yo tampoco me lo explico, pero me gustan mucho las chacareras. Ni siquiera conozco Santiago del Estero, pero hay algo que me conecta. Quizá tenga por allá algún pariente lejano”, bromea Rosana Pini, la artista callejera que cotidianamente ofrece su música en la zona bancaria.