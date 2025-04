Reto para la abuela: expone a sus nietos en redes y no podrá contactarlos hasta hacer tratamiento psicológico

Un tribunal de Cipolletti resolvió que una abuela no podrá retomar el contacto con sus nietos hasta que acredite haber iniciado un tratamiento psicológico. La decisión judicial se basó en los informes técnicos que advirtieron que su conducta, lejos de favorecer el vínculo familiar, resultó perjudicial para el desarrollo emocional de los niños.

El fallo también valoró los informes del Equipo Técnico Interdisciplinario y de la Senaf, que coincidieron en señalar que la postura de la abuela es rígida, invasiva y contraria al interés superior de los menores. Los profesionales indicaron que su insistencia en comunicarse con los niños responde a un intento de retomar la convivencia con ellos, lo que no resulta saludable dadas las condiciones actuales.

Los nietos fueron escuchados

Los jueces remarcaron que los niños fueron oídos durante el proceso, y que su situación ya se encuentra altamente judicializada, con más de una decena de expedientes vinculados. En ese contexto, advirtieron que la abuela no acató pautas fijadas por los equipos técnicos ni respetó los marcos institucionales previstos para canalizar sus reclamos. Además, señalaron que las decisiones judiciales previas tampoco lograron modificar su actitud.

“La finalidad de la señora es ejercer el cuidado personal de los menores utilizando el pedido de comunicación como vía para lograr una futura convivencia”, se lee en uno de los informes valorados por el tribunal. “Este posicionamiento rígido operaría de manera nociva en el desarrollo emocional de los niños”, concluyeron.

El fallo aclaró que la resolución no constituye una sanción por haber realizado una denuncia penal en el pasado, sino que responde a la necesidad de proteger a los niños de situaciones que los expongan a inestabilidad, conflicto o vulneraciones de derechos. La Cámara resolvió que, mientras no se verifique una modificación en la conducta de la mujer, no corresponde avanzar con un régimen de comunicación, según se conoció.

Los jueces recordaron que el interés superior del niño tiene jerarquía constitucional y debe prevalecer frente a cualquier otro derecho en juego. Por eso, rechazaron el recurso de apelación, confirmaron lo resuelto en primera instancia y señalaron que las medidas adoptadas podrían ser revisadas si en el futuro aparecen nuevos elementos que modifiquen las condiciones actuales.