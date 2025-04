Paro con baja participación en Cipolletti y una ciudad que siguió su rutina

Paro nacional en Cipolletti.mp4

Fabián Oliva, secretario a cargo de la seccional Cipolletti de Unter, explicó a LM Cipolletti los motivos de la participación gremial: “En Cipolletti definimos hacer una olla popular junto a organizaciones sociales y sindicatos en el marco del paro general. Estamos todos en este plan de ajuste por parte del gobierno nacional y también el provincial”.

Además, Oliva se refirió a los reclamos del sector educativo: “En estas últimas semanas tuvimos reclamos por diversas cuestiones, entre ellas las resoluciones del ministerio que fueron inconsultas, como la 6488, que modifica una reforma laboral y pedagógica en las escuelas técnicas. Ante la movilización de la comunidad educativa y las familias, se logró dejar sin efecto la resolución”.

Paro CGT Cipolletti 2 - EP.JPG Algunos gremios de la educación, salud, judiciales y organizaciones sociales se reunieron en la plaza San Martín para visibilizar el reclamo. Estefanía Petrella

Otro de los gremios presentes fue ASSPUR, que representa a trabajadores del sector salud. Su referente local, Santiago Capuyan, detalló los motivos de su adhesión: “Adherimos por las condiciones laborales y salariales que estamos padeciendo como trabajadores en el ámbito de la salud. El vaciamiento de los hospitales, de profesionales y de medicamentos. Todo se está derivando al privado. Hace muy poquito murió un señor en Balsa Las Perlas porque no había médico, la verdad que es calamitoso”.

Capuyan también advirtió que podrían sumarse nuevas medidas de fuerza la semana entrante en medio de una nueva negociación en paritarias con el gobierno provincial.

Por su parte, Marco Calarco, secretario de la cuarta circunscripción del gremio judicial Sitrajur, expresó: “La lucha es el camino para revertir las dificultades que hoy tenemos la clase trabajadora, que no es solamente el sector judicial. La propuesta del Gobierno Nacional es una economía de recesión: que no puedas llegar a fin de mes, que no puedas mejorar tus condiciones de vida ni las de tu familia. No hay una política real de acceso a la vivienda. Todas esas dificultades recaen siempre en la clase trabajadora”.

La opinión de los cipoleños sobre el paro nacional.mp4

Una ciudad que funcionó con relativa normalidad

Más allá de las voces sindicales, la jornada en Cipolletti fue vivida por muchos vecinos como un día casi normal. El transporte público local e interurbano circuló con sus frecuencias habituales, y la mayoría de los comercios trabajaron con normalidad. Sin embargo, algunos rubros como los kioscos registraron una baja en las ventas, especialmente por la inactividad en escuelas, bancos y oficinas públicas.

Los Kioscos de la ciudad si notaron la baja en sus ventas - EP.JPG Los kioscos de la ciudad abrieron pero notaron la baja considerable de ventas en la jornada de paro en la ciudad. Estefanía Petrella

Una trabajadora de un kiosco ubicado en Miguel Muñoz e Yrigoyen comentó que la jornada fue “muy tranquila”, con menos movimiento que un día común. “Hoy no compramos nada, con respecto a la mercadería, solo tratamos de vender lo que tenemos”, dijeron desde el local. A pesar del bajo flujo, permanecieron abiertos hasta el cierre habitual.

En tanto, los taxistas también reportaron una jornada con actividad casi normal. Marcelo, uno de los trabajadores del volante, indicó: “El paro no nos afectó. Nuestra situación es más compleja, hace dos años y medio que venimos en baja del servicio. Ahora tenemos que laburar más horas, si antes hacíamos 8 ahora hacemos 12 e incluso salir los domingos a trabajar”. César, otro chofer, agregó que en días como este igual logran completar entre 12 y 15 viajes por turno. “Hay muchos comercios abiertos y eso ayuda”, señaló.

La postal que dejó el paro en Cipolletti fue, entonces, la de una ciudad que, pese al reclamo gremial y la difícil situación económica que se denuncia desde distintos sectores, eligió seguir en movimiento. Aunque con algunas interrupciones y menos actividad en ciertos ámbitos, los cipoleños en su mayoría transitaron el día con relativa normalidad.