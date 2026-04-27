Cipolletti: abren inscripciones para curso gratuito de barbería

La capacitación tendrá lugar en el Distrito Vecinal Noreste. Será una jornada de formación intensiva para fortalecer las habilidades en cortes y afeitado.

El cursado comenzará el 12 de mayo en la dependencia municipal de Distrito Vecinal Noreste.

La Municipalidad de Cipolletti anunció el comienzo de un nuevo espacio de formación destinado a adolescentes y jóvenes de la localidad para obtener habilidades, conocimientos y herramientas personales para mejores oportunidades laborales . Se trata de una capacitación gratuita en barbería para chicos desde los 15 a 21 años.

La inscripción se realizará el martes 5 de mayo , desde las 9 hasta las 11 horas, en la delegación municipal del Distrito Vecinal Noreste, ubicada en la esquina de Domingo Savio y Las Jarillas.

El cursado comenzará el 12 de mayo y se desarrollará en la misma delegación barrial. La capacitación apunta a brindar conocimientos prácticos en un oficio con una consolidada salida laboral y una creciente demanda en el mercado.

La iniciativa es impulsada de manera conjunta por la Oficina de Empleo y el Programa Adolescencia Saludable, áreas municipales que articulan acciones orientadas a la inclusión juvenil y fortalecer la formación para mayores oportunidades laborales.

barberíaaaaa La capacitación apunta a brindar conocimientos prácticos en un oficio con una consolidada salida laboral.

La propuesta del curso de Barbería, incluye un Taller de Construcción de Proyecto de Vida, que estará a cargo del equipo de Adolescencia Saludable. El objetivo será acompañar y orientar a quienes participen de la formación, con herramientas vinculadas al desarrollo personal y laboral.

Desde la organización informaron que los cupos serán limitados. Para anotarse, las personas interesadas deberán presentar fotocopia del DNI y acreditar domicilio en la ciudad de Cipolletti.

La iniciativa apunta a la inclusión juvenil y mejores condiciones laborales

La capacitación será dictada por Josias Ezequiel Riquelme, quien cuenta con experiencia como formador dentro de la Dirección de Capacitación y Empleo. Además, desde 2022 realiza campañas de cortes solidarios junto a otros barberos de la ciudad para colaborar con las familias en situaciones de vulnerabilidad.

Desde el municipio señalaron que estas políticas buscan acompañar a vecinos y vecinas en el acceso al empleo mediante más herramientas de aprendizaje. También remarcaron que los cursos fortalecen capacidades productivas y promueven la autogestión.

Desde el municipio señalaron que estas políticas públicas busca brindar un acompañamiento a los vecinos y vecinas para el acceso al empleo a través del aprendizaje de herramientas. La difusión del conocimiento y capacitación en diversas disciplinas le aportan habilidades que mejoran las oportunidades laborales.

“Las capacitaciones se brindan con el propósito de fortalecer las capacidades productivas y de autogestión de las personas para un mejor posicionamiento en el mercado laboral” indicó el municipio.

Para solicitar información adicional o realizar consultas, las personas interesadas podrán comunicarse a los teléfonos 299-5789466 o 299-6306421.