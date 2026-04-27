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Cipolletti: abren inscripciones para curso gratuito de barbería

La capacitación tendrá lugar en el Distrito Vecinal Noreste. Será una jornada de formación intensiva para fortalecer las habilidades en cortes y afeitado.

El cursado comenzará el 12 de mayo en la dependencia municipal de Distrito Vecinal Noreste. 

El cursado comenzará el 12 de mayo en la dependencia municipal de Distrito Vecinal Noreste. 

La Municipalidad de Cipolletti anunció el comienzo de un nuevo espacio de formación destinado a adolescentes y jóvenes de la localidad para obtener habilidades, conocimientos y herramientas personales para mejores oportunidades laborales. Se trata de una capacitación gratuita en barbería para chicos desde los 15 a 21 años.

La inscripción se realizará el martes 5 de mayo, desde las 9 hasta las 11 horas, en la delegación municipal del Distrito Vecinal Noreste, ubicada en la esquina de Domingo Savio y Las Jarillas.

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Un oficio con una creciente demanda laboral

El cursado comenzará el 12 de mayo y se desarrollará en la misma delegación barrial. La capacitación apunta a brindar conocimientos prácticos en un oficio con una consolidada salida laboral y una creciente demanda en el mercado.

La iniciativa es impulsada de manera conjunta por la Oficina de Empleo y el Programa Adolescencia Saludable, áreas municipales que articulan acciones orientadas a la inclusión juvenil y fortalecer la formación para mayores oportunidades laborales.

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La capacitación apunta a brindar conocimientos prácticos en un oficio con una consolidada salida laboral.

La capacitación apunta a brindar conocimientos prácticos en un oficio con una consolidada salida laboral.

La propuesta del curso de Barbería, incluye un Taller de Construcción de Proyecto de Vida, que estará a cargo del equipo de Adolescencia Saludable. El objetivo será acompañar y orientar a quienes participen de la formación, con herramientas vinculadas al desarrollo personal y laboral.

Desde la organización informaron que los cupos serán limitados. Para anotarse, las personas interesadas deberán presentar fotocopia del DNI y acreditar domicilio en la ciudad de Cipolletti.

La iniciativa apunta a la inclusión juvenil y mejores condiciones laborales

La capacitación será dictada por Josias Ezequiel Riquelme, quien cuenta con experiencia como formador dentro de la Dirección de Capacitación y Empleo. Además, desde 2022 realiza campañas de cortes solidarios junto a otros barberos de la ciudad para colaborar con las familias en situaciones de vulnerabilidad.

Desde el municipio señalaron que estas políticas buscan acompañar a vecinos y vecinas en el acceso al empleo mediante más herramientas de aprendizaje. También remarcaron que los cursos fortalecen capacidades productivas y promueven la autogestión.

Desde el municipio señalaron que estas políticas públicas busca brindar un acompañamiento a los vecinos y vecinas para el acceso al empleo a través del aprendizaje de herramientas. La difusión del conocimiento y capacitación en diversas disciplinas le aportan habilidades que mejoran las oportunidades laborales.

“Las capacitaciones se brindan con el propósito de fortalecer las capacidades productivas y de autogestión de las personas para un mejor posicionamiento en el mercado laboral” indicó el municipio.

Para solicitar información adicional o realizar consultas, las personas interesadas podrán comunicarse a los teléfonos 299-5789466 o 299-6306421.

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