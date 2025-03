Crisis en la Salud Pública: Profesionales exigen mejoras salariales

Profesionales de la salud protestan en el hospital cipoleños.mp4

Cayupán también señaló que, a pesar de los esfuerzos realizados para visibilizar el problema, las respuestas concretas por parte del gobierno siguen sin llegar. "Esperamos que con esta manifestación el Gobierno tome nota y nos dé respuestas concretas. Si bien el ministro Thalasselis nos ha recibido muchas veces, no nos ha dado ninguna respuesta concreta", afirmó.

Los Centros de Salud, también en crisis

La crisis no solo afecta a los profesionales de la salud, sino también a los usuarios que deben enfrentar la falta de recursos y servicios adecuados. Natalia Fernández, médica que atiende en tres centros de salud de la ciudad, advirtió a LM Cipolletti que nunca antes habían visto una situación tan crítica. "El recurso humano es muy poco, ahora tenemos muchas renuncias de compañeros hacia el sector privado, donde los salarios son mucho mejores y las condiciones laborales también lo son", indicó.

Además, Fernández destacó la falta de insumos y el vaciamiento de programas nacionales y provinciales esenciales, como los de salud reproductiva, prevención de cáncer de cuello y salud escolar. "No estamos recibiendo ni los insumos materiales ni humanos para poder seguir sosteniéndolos", agregó, advirtiendo que esto afecta especialmente a los centros de salud, que son la primera puerta de acceso al sistema sanitario. "Un mismo compañero está cubriendo dos o tres centros de salud, lo que termina sobrecargando el hospital de complejidad seis, como el de Cipolletti", señaló.

El hospital de Cipolletti también está atravesando una crisis de profesionales y equipamiento. Fernández relató que, en la actualidad, solo hay dos cirujanos y, en algunos días, no hay ginecólogos disponibles. Esto pone en peligro la atención a mujeres embarazadas que requieren atención urgente, como cesáreas o partos. "Si una mujer tiene que venir a tener un bebé o una cesárea de urgencias, no hay ginecólogo. No hay ecografistas, al laboratorio le falta reactivos, no hay tomógrafo, el resonador se rompió", enumeró.

Los trabajadores de la salud pública no solo denuncian las pésimas condiciones laborales, sino también la falta de apoyo por parte de las autoridades. "Quienes elegimos la salud pública nunca nuestra intención fue hacernos millonarios. Lo hacemos por vocación porque estamos comprometidos, pero también tenemos familias que sostener", explicó Fernández. Los médicos y demás profesionales del sistema público de salud reclaman, al menos, poder acceder a un salario que cubra lo básico para vivir y poder seguir trabajando en condiciones dignas.

La situación es calamitosa, según los propios trabajadores, quienes también mencionaron que el informe de situación sobre los servicios realizado el año pasado no obtuvo respuestas por parte ni de la dirección del hospital ni del Ministerio de Salud. "Los 400 médicos que iban a venir a la provincia no aparecieron", finalizó Cayupán, dejando claro que las promesas del gobierno no se materializan y que la salud pública en Cipolletti está al borde del colapso.

Desde el gremio siguen solicitando respuestas urgentes al Gobierno provincial, anunciando una nueva convocatoria para la próxima semana y acciones más contundentes en caso de ser necesario.