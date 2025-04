Olla popular en la plaza San Martín este jueves en respaldo al paro nacional

Olla popular en Cipolletti En la plaza San Martín, se instalará una olla popular para reclamar contra el ajuste y por mejores ingresos para trabajadores activos y jubilados. Francisco Sanchez V.

Junto a la olla popular, en la plaza San Martín se instalará una radio abierta para que se puedan expresar todos aquellos que está sufriendo los efectos de las actuales medidas económicas, sociales y previsionales de Nación.

Desde el movimiento Dignidad Rebelde destacaron el pleno respaldo de las organizaciones sociales al paro de la CGT y las CTA, puesto que es urgente ponerle límites al gobierno de Javier Milei, que “está empobreciendo cada vez al pueblo. No hay plata, no hay trabajo, a los pocos que cobran un sueldo la plata no les alcanza para nada, en los barrios hay cada vez más gente muy pobre, hay hambre y no hay prácticamente ningún tipo de ayuda social del Estado nacional, provincial o municipal”.

JUBILADOS RECLAMAN CONTRA EL AJUSTE.jpg Jubilados y pensionados cipoleños protestaron este miércoles en reclamo contra los recortes en sus haberes, en la provisión de medicamentos y en derechos básicos que viene impulsando el gobierno nacional.

La situación es particularmente crítica para los jubilados, pero también se agrava día a día la realidad socioeconómica de muchas familias que no tienen ni lo mínimo para alimentarse ni para vestirse adecuadamente en la temporada de los fríos ni para comprar garrafas o leña para cocinar y calefaccionarse. En los barrios, la garrafa común ya ronda los 25.000 pesos.

En la actualidad, se cuentan con los dedos de una mano los comedores populares en actividad, ya que las organizaciones sociales que luchan por mantenerlos deben acudir a la solidaridad de la población para preparar comidas.

Con 70.000 ó 75.000 pesos no alcanza

Para graficar lo que está viviendo la gente más carenciada, se recordará que el exprograma Potenciar Trabajo, transformado por el gobierno de Milei en los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, tiene congelado el monto que abona en 75.000 pesos.

Los principales reclamos de la UTEP son por alimentos para los comedores, por obras en los barrios populares y por un aumento del salario social complementario.

En tanto, la Unter se expresó a favor del paro y la olla popular “por nuestros jubilados, por salarios iguales a la canasta básica, contra el ajuste, contra el acuerdo con el FMI” y para que no haya “ningún docente por debajo de la línea de pobreza”. También se pronunció en defensa de la Escuela Pública, por escuelas en condiciones, por una obra social que funcione y contra “el sistema siniestro de auditorías médicas”.

Otra olla popular, en el barrio Antártida Argentina

Por otra parte, las organizaciones Movimiento Evita, Frente Popular Darío Santillán y Fol dieron a conocer a última hora de la tarde que se suman al paro general de este jueves 10, diciendo “basta al ajuste contra los jubilados, basta al ajuste del hambre, basta al ajuste sobre los trabajadores y los sectores más humildes”. Como parte de su adhesión a la huelga obrera, convocan a participar de una olla popular, que se concretará, a las 20, en calle Homero Manzi y Río Salado, del barrio Antártida Argentina de Cipolletti.

Las organizaciones sostienen que “el ajuste no se aguanta más” y, por eso, en la jornada, junto con otras entidades, “realizaremos una olla popular como acto de repudio a las políticas neoliberales que nos empobrecen día a día”. Se planteará la reapertura de “los comedores y merenderos para que ningún cipoleño pase hambre”.

Masivo respaldo sindical

Salvo el gremio de los colectiveros, el resto de los sindicatos adheridos a la CGT y a las dos CTA han llamado a protagonizar un paro general de actividades contundente en toda el país.

Se esperan las reacciones del gobierno nacional ante esta nueva jornada de reclamos nacionales, en momentos en que está apurado por firmar un nuevo acuerdo por 20.000 millones de dólares con el FMI.