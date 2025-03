Mucho más que un centro, una gran familia

Ubicado en la intersección de Fray Santa María de Oro y Miguel Muñoz, el CITE nació de una necesidad urgente, ofrecer un espacio de encuentro y recreación para las personas mayores, rescatando la historia de los barrios y brindando apoyo a quienes se encontraban en situación de vulnerabilidad. Con el tiempo, este centro se transformó en un pilar de la comunidad, acompañando a los adultos mayores que muchas veces no cuentan con redes familiares o ingresos económicos suficientes.

En diálogo con LM Cipolletti, Natalia Tribusky , coordinadora del CITE y trabajadora social con 15 años de experiencia en la institución, resalta el crecimiento del centro desde su modesto inicio en el barrio Las 400 Viviendas: “ Ese espacio comenzó como un encuentro de adultos mayores que necesitaban matear, encontrarse, verse, compartir. Hoy, 33 años después, no solo generamos ese encuentro, sino que también atendemos la necesidad y la vulnerabilidad que atraviesan, especialmente en el contexto económico actual ”.

CITE Cipolletti.jfif Los adultos mayores del CITE celebraron con un tradicional baile sus 33 años como institución. Gentileza Prensa Municipalidad Cipolletti

El trabajo del CITE va mucho más allá de lo recreativo. Además de las actividades culturales, deportivas y de integración, el centro cuenta con un equipo de profesionales que acompañan a los adultos mayores en cada aspecto de su vida. Desde el acercamiento a servicios de salud y asesoramiento previsional, hasta la entrega de viandas diarias y la atención de aquellos que, por su condición física, no pueden trasladarse hasta el centro.

“Protegemos, acompañamos, asesoramos y mimamos a estos adultos mayores que están solitos, que no tienen red familiar, que necesitan apoyo económico. No solo tenemos el comedor, también hay un equipo que interviene en los casos de adultos postrados, que no pueden llegar a la institución. Se les acompaña con viandas de comida de lunes a viernes, sin interrupciones”, enfatiza Tribusky.

La labor social del CITE también se extiende a personas en situación de calle o en emergencia social, quienes son derivados a través del 147, los centros de salud o incluso por vecinos comprometidos con la comunidad.

CITE Cipolletti.jpg El CITE está ubicado en la intersección de Fray Santa María de Oro y Miguel Muñoz. Gentileza Prensa Municipalidad de Cipolletti

Mucho más que un centro, una gran familia

El impacto de este centro en la vida de los adultos mayores es profundo y transformador. No solo les brinda un espacio físico para compartir, sino también una razón para mantenerse activos y motivados. “El CITE los activa, les genera autonomía, seguridad. No están solos mirando novelas o perdiendo el día frente a la ventana. Aquí encuentran propósito, amistad y contención. El equipo está para eso, para acompañarlos en todo lo que necesiten”, expresó Tribusky con emoción.

Los 33 años del CITE no solo representan un número, sino un testimonio de dedicación y amor hacia quienes han construido la sociedad cipoleña y que, en la etapa más vulnerable de su vida, encuentran en este centro un hogar.

A diario, trabajan 21 personas, entre trabajadores de cocina, maestranza, recepcionistas, cuidadores, equipos técnicos y enfermeros. La celebración del aniversario fue ayer y contó con la presencia del Intendente Rodrigo Buteler, el secretario de Desarrollo Humano, Diego Cides, y los Legisladores provinciales Elvis Cides y Lorena Yensen, además de personas mayores que concurren al CITE, personal y trabajadores del centro, familiares, grupos de la tercera edad y vecinos. La jornada estuvo llena de alegría, compartiendo un almuerzo y culminando con el tradicional baile, un emblema de la energía y vitalidad que el CITE representa.