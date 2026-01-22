Llegan las tormentas eléctricas a Cipolletti: ¿Cuál será el peor horario?

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas emitió un alerta amarilla por tormentas para este viernes que afectarán a Cipolletti y otras localidades del Alto Valle . En algunas ciudades se pronostica hasta la caída de granizo.

A través de su sistema de alertas tempranas, la AIC detalló que el sector cipoleño será afectado por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes y podrán estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 40 km/h, y abundante caída de agua en cortos períodos.

En ese sentido, desde el Servicio Meteorológico Nacional plantearon que en algunos sectores del Alto Valle las ráfagas que pueden superar los 70 km/h y puede haber presencia ocasional de granizo. "Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que pueden ser superados localmente", aseguraron.

¿Llega la lluvia? Así estará el clima en Cipolletti para este viernes

La temperatura en Cipolletti tendrá una máxima de 34°C durante el día y está pronosticada la presencia de tormentas Eléctricas, Lluvias y Chaparrones. Mientras que para la noche, la temperatura disminuirá a 16 ºC. Con un aumento de las ráfagas de viento, que podrían alcanzar los 42 km/h. Además, la probabilidad de tormentas aumenta al caer la tarde.

Las autoridades solicitan a la población extremar las medidas de seguridad y permanecer en lugares cerrados durante la tormenta. En ese sentido, recomiendan desconectar los artefactos eléctricos, mantenerse alejados de conductores como alambrados o rejas, y evitar refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas.

Entre las recomendaciones pidieron: