Llega la segunda edición de "Secundaria Juega": cómo inscribirse para participar.

La propuesta deportiva busca ser un espacio de intercambio y recreación entre adolescentes de la ciudad de Cipolletti.

La segunda edición de " Secundaria Juega " se desarrollará el martes 3 de noviembre de 9 a 12 horas. El encuentro recreativo y deportivo que reúne a estudiantes de escuelas secundarias de Cipolletti busca promover la participación, el trabajo en equipo y el disfrute a través del juego y el deporte.

La propuesta, organizada por la Dirección General de Deportes invita a que las instituciones interesadas se sumen inscribiéndose completando el formulario disponible en la página oficial del Municipio de Cipolletti.

La actividad se desarrollará en el Estadio Municipal (Naciones Unidas 1700) y está destinada a estudiantes de 4°, 5° y 6° año del nivel secundario. Durante la jornada se realizarán juegos por equipos y desafíos como:

Lanzamientos al aro.

Conducción con pelota de rugby

Cinchada y tiro al arco.

También se llevarán a cabo encuentros deportivos en disciplinas como fútbol, vóley y básquet, en un marco participativo y recreativo.

Una propuesta que crece

"Secundaria Juega" se encuentra enmarcada en la Resolución EPEF 3546-24 y forma parte de las acciones que impulsa la Dirección General de Deportes para fortalecer la integración y el movimiento en las escuelas.

En su primera edición, realizada en 2025, participaron más de 500 estudiantes de distintos establecimientos educativos de la ciudad.

Redes a la calle tiene nueva fecha

Desde la Dirección de Deportes confirmaron que el sábado 17 de octubre será la nueva fecha en la que llevarán a cabo el evento "Redes a la calle" que se realiza en calle Roca entre Miguel Muñoz y España. Por este motivo, la Escuela Municipal de Voleibol y Newcom convoca a sus participantes a ser parte de esta propuesta que busca sacar el deporte de sus espacios cerrados habituales y trasladarlo al espacio público, armando canchas en plena calle para incentivar la participación recreativa de los vecinos.

El Consejo Escolar de Cipolletti desmintió un comunicado falso sobre la suspensión de clases.

En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un supuesto comunicado del Consejo Escolar de Cipolletti que anunciaba la suspensión de las clases presenciales durante el turno mañana de este miércoles 7 de octubre, debido a las condiciones climáticas adversas.

Sin embargo, desde el organismo educativo confirmaron que la información es falsa y que la imagen que circula no corresponde a un comunicado oficial.

El mensaje apócrifo lleva el título “Aviso importante” y señala que se habían suspendido las actividades presenciales para el turno mañana en los establecimientos escolares de Cipolletti y "algunas localidades del Alto Valle". Además, indicaba que la situación correspondiente al turno tarde sería evaluada durante la jornada.

La publicación también utiliza la identificación del Consejo Escolar Cipolletti y menciona el sitio oficial de Educación de Río Negro, lo que podría generar confusión entre las familias y la comunidad educativa.