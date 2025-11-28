Invitan a sumarse a una jornada de limpieza en Isla Jordán

Este sábado, están convocando a voluntarios y vecinos a participar de una jornada de limpieza sobre la margen norte del río Negro en Isla Jordán.

En el marco del Día Mundial del Aire Puro , que se conmemora cada tercer jueves de noviembre, se realizará este sábado la segunda edición de la jornada ambiental “ Todos somos parte de la solución ”, una actividad comunitaria destinada a limpiar la Margen Norte del río Negro y promover la concientización sobre el cuidado del ambiente en uno de los puntos turísticos y recreativos más convocantes de la región: la Isla Jordán .

El encuentro se desarrollará entre las 9 y las 12 y será abierto a todo el público . El punto de reunión será la Escuela Municipal de Canotaje, desde donde voluntarios, personal municipal y organizaciones participantes recorrerán distintos sectores de la costa retirando residuos arrojados durante las últimas semanas.

Desde la Secretaría de Gobierno, a través del Departamento de Medio Ambiente, remarcaron que el objetivo central es poner en agenda el impacto ambiental que generan los desechos en los espacios públicos y consolidar el hábito de “llevarse lo que se trae” para reducir la contaminación.

Como parte del protocolo para participar, se solicita que cada vecino lleve guantes y calzado adecuado, botella con agua para hidratarse, gorra y protector solar, además de repelente para insectos. La jornada contará también con el acompañamiento de la Escuela Municipal de Canotaje, cuyos integrantes colaborarán desde el agua para retirar residuos flotantes y elementos acumulados en zonas de difícil acceso.

AS-Cipolletti-Rio Negro= Isla Jordan (9).JPG Se recorrerá la margen norte del río Negro en Isla Jordán. Antonio Spagnuolo

Un objetivo que se renueva: limpiar, reflexionar y prevenir

La primera edición de esta campaña se realizó semanas atrás en la Isla Jordán, en los sectores comprendidos entre el Natatorio Municipal y la ex Balsa. El operativo incluyó el sendero costero y la zona de la península, logrando recolectar una gran cantidad de residuos dispersos, principalmente botellas plásticas y de vidrio, latas, bolsas de nylon y envoltorios de alimentos. En aquella oportunidad participaron dos grupos de Scouts Evangélicos Argentinos, “Heriberto Garrido” de Villa Regina y “Eben Ezer” de Cipolletti, sumando un total de 53 voluntarios.

El éxito de aquella jornada y el volumen de basura retirado confirmaron lo que desde hace tiempo preocupa, la Isla Jordán atraviesa cada verano fuertes tensiones ambientales debido a la alta afluencia de visitantes. A pesar de los operativos de limpieza permanentes, los cestos de basura reforzados y las campañas de difusión, la dispersión de residuos sigue siendo una postal recurrente, especialmente luego de fines de semana largos y jornadas de altas temperaturas.

Hace pocos días, tras el último fin de semana extra largo, se registró nuevamente una gran acumulación de botellas, latas y bolsas en distintos sectores de la costa. Aunque muchas personas depositaron los residuos en canastos o embolsados, también se detectaron puntos con descartes irregulares y bolsas colgadas de árboles, una práctica que dificulta el levantamiento y deteriora el entorno natural. Ese escenario impulsó al Municipio a acelerar la compra de nuevos cestos y reforzar la infraestructura de recolección para la temporada que está por comenzar.

ECP ISLA JORDAN (1).jpg La basura en la Isla es responsabilidad de los visitantes. Solicitan desde las áreas municipales depositar los residuos en los sectores habilitados o regresar a sus hogares con los mismos. Estefania Petrella

Cuidar la Isla Jordán depende de todos

Las autoridades subrayan que la limpieza no puede sostenerse solo con operativos municipales, cuadrillas, maquinaria y jornadas especiales. El mayor desafío es construir una conducta colectiva de respeto por el ambiente. “Todos somos parte de la solución” apunta precisamente a eso, a fortalecer la idea de responsabilidad compartida y a recordar que cada residuo que no se deja en la naturaleza es una acción directa de cuidado.

Con la llegada del calor, miles de cipoleños volverán a elegir la Isla Jordán para disfrutar del río. La temporada promete una concurrencia masiva y, con ella, la necesidad de redoblar los esfuerzos. El Municipio refuerza los recursos y la infraestructura; ahora el compromiso que resta es el de cada visitante.