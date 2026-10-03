Encuentro histórico en Cipolletti: reunieron a las Comisarías de la Familia de toda la provincia

Representantes de dependencias especializadas de toda la provincia compartieron experiencias y avanzaron en nuevas estrategias de prevención y capacitación para 2027.

Cipolletti fue sede de un encuentro provincial de capacitaciones destinada a las comisarías de Familia y de Muejeres.

La ciudad se convirtió en el punto de encuentro de representantes de dependencias policiales especializadas de toda Río Negro , en una jornada destinada a fortalecer las estrategias de prevención y unificar criterios de trabajo para los próximos años.

La Policía rionegrina realizó el primer encuentro presencial de las áreas de Prevención y Capacitación de las Comisarías de la Familia y Oficinas de la Mujer, el Niño y la Familia .

La actividad se desarrolló en la Escuela de Suboficiales y Agentes de Cipolletti , donde confluyeron integrantes de las distintas dependencias especializadas que funcionan en territorio provincial para intercambiar experiencias y analizar las prácticas que actualmente llevan adelante.

El objetivo central fue generar un espacio de trabajo conjunto que permitiera revisar las herramientas disponibles, compartir experiencias desarrolladas en cada localidad y comenzar a establecer criterios comunes para potenciar las tareas preventivas realizadas por estas unidades.

Un encuentro después de 13 años de trabajo

La jornada tuvo una importancia particular para las áreas especializadas, debido a que permitió reunir presencialmente a los equipos después de más de una década desde la puesta en funcionamiento de la primera comisaría temática en Río Negro.

La coordinadora provincial, comisario inspector Marisol García, destacó precisamente ese aspecto y consideró que el encuentro representa una oportunidad para consolidar la articulación entre las dependencias que intervienen diariamente ante diferentes situaciones familiares y sociales.

“Encontrarse después de 13 años de funcionamiento de la primera comisaría temática y cultivar la red de prevención en la provincia es sumamente positivo”, expresó García durante la actividad realizada en las instalaciones policiales de Cipolletti.

La funcionaria también resaltó el acompañamiento brindado por la Jefatura de Policía para concretar la capacitación y generar una instancia que permitiera a los equipos compartir conocimientos adquiridos a partir de su experiencia cotidiana en las distintas localidades rionegrinas.

Durante el encuentro se desarrollaron actividades grupales, espacios de análisis y diferentes instancias de intercambio. Allí, los participantes pudieron exponer propuestas preventivas y debatir sobre las herramientas que podrían implementarse para fortalecer las intervenciones de cada dependencia.

Las estrategias de prevención para 2027

Uno de los puntos centrales de la agenda estuvo relacionado con la planificación del próximo año. Los equipos comenzaron a trabajar sobre las líneas de prevención y capacitación que buscarán desarrollar durante 2027 en diferentes puntos de Río Negro.

La intención es que las experiencias acumuladas por cada unidad permitan avanzar hacia estrategias coordinadas, teniendo en cuenta las particularidades de las localidades, pero también estableciendo herramientas y criterios compartidos que puedan aplicarse en todo el territorio provincial.

El encuentro también permitió presentar los avances alcanzados por la comisión encargada de analizar el reglamento vigente y elaborar propuestas de modificaciones, otro de los aspectos que forma parte del proceso de revisión del funcionamiento de estas dependencias especializadas.

El cierre del encuentro provincial en Cipolletti

Tras las diferentes instancias de capacitación y trabajo grupal, la jornada concluyó con un acto protocolar en el que se realizó la entrega de certificados a quienes participaron del primer encuentro provincial desarrollado en la ciudad.

Del cierre participaron el jefe de la Unidad Regional V, comisario inspector Javier Yáñez; el jefe de la Unidad Regional Segunda, comisario inspector José González; y la coordinadora provincial de las áreas especializadas, comisario inspector Marisol García.

Desde la fuerza destacaron que la experiencia permitió fortalecer los vínculos entre las distintas dependencias y avanzar hacia una perspectiva preventiva coordinada, con herramientas compartidas para continuar profundizando las acciones que llevan adelante las unidades temáticas rionegrinas.