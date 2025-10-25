Elecciones 2025: Más de 610 mil rionegrinos a las urnas en un domingo clave para el futuro del país

Se renovarán bancas en el Senado y en Diputados. Participan siete listas y se utilizará la Boleta Única de Papel. Todos los detalles.

Rionegrinas y rionegrinos, a las urnas.

Llega la hora de la verdad. Este domingo se llevan a cabo las elecciones legislativas en todo el país . En Río Negro se eligen tres senadores y dos diputados que representarán a la provincia en el Congreso de la Nación. Siete listas compiten en la provincia, que cuenta con más de 610 mil las personas habilitadas para votar distribuidas en 155 mesas .

Los actuales mandatos de los senadores Martín Doñate, Silvina García Larraburu (ambos del PJ) y Mónica Silva (JSRN) concluyen en diciembre, al igual que los de los diputados Agustín Domingo y Aníbal Tortoriello, por lo que sus bancas serán renovadas.

La elección marcará un recambio total en la Cámara Alta , ya que ninguno de los actuales senadores buscará la reelección.

Siete listas competirán en la provincia

En total serán tres partidos y cuatro alianzas las que participen en la contienda. A continuación, el detalle de cada una de las fuerzas y sus candidatos para ambas categorías.

Juntos Defendemos Río Negro (Juntos Somos Río Negro, UCR y CC-Ari)

Senadores: Facundo López, Andrea Confini, Bruno Pogliano, Mabel Yahuar.

Facundo López, Andrea Confini, Bruno Pogliano, Mabel Yahuar. Diputados: Juan Pablo Muena, María Eugenia Paillapi, Miguel Evans, Martina Posse.

Fuerza Patria

Senadores: Martín Soria, Ana Marks, Héctor Leineker.

Martín Soria, Ana Marks, Héctor Leineker. Diputados: Adriana Serquis, Leandro Costa Brutten, Zulma Romero.

La Libertad Avanza (Integrada por La Alianza Libertaria, Creo y Republicanos Unidos)

Senadores: Lorena Villaverde, Enzo Fullone, Viviana Sánchez, Gonzalo Barbero.

Lorena Villaverde, Enzo Fullone, Viviana Sánchez, Gonzalo Barbero. Diputados: Aníbal Tortoriello, Ailén Costa, Osvaldo Valla, Natalia Vega Soto.

Pro – Unión Republicana

Senadores: Juan Martín, Claudia Bértora.

Juan Martín, Claudia Bértora. Diputados: Martina Lacour, Gastón Varela, Fanny Santagni, Hernán Perafán.

Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad

Senadores: Alhue Gavuzzo, Rafael Maigua, Cecilia Carrasco, Hugo Soul.

Alhue Gavuzzo, Rafael Maigua, Cecilia Carrasco, Hugo Soul. Diputados: Gabriel Musa, Rafael Valdivieso.

Primero Río Negro

Senadores: Ariel Rivero, Yolanda Mansilla.

Ariel Rivero, Yolanda Mansilla. Diputados: Facundo Blanco Villalba, Gabriela Fernández.

Movimiento al Socialismo (MAS)

Senadores: Mónica Martín, Aurelio Vázquez.

Mónica Martín, Aurelio Vázquez. Diputados: Aquiles Añazco Nieto, Micaela Fernández.

Orden en la Boleta Única de Papel

Por primera vez en la provincia, las elecciones nacionales se realizan con el sistema de Boleta Única de Papel (BUP). El sorteo, efectuado en el Juzgado Federal de Viedma bajo la supervisión del juez Gustavo Villanueva, determinó el orden de ubicación de los partidos y alianzas:

PRO – Propuesta Republicana

Fuerza Patria

La Libertad Avanza

Primero Río Negro

Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad

Juntos Defendemos Río Negro

Movimiento al Socialismo (MAS)

Boleta Unica elecciones Rio Negro 2025

El modelo adoptado es de boleta corta, con espacios más amplios para cada agrupación al haberse inscripto siete listas. Cada recuadro incluye los símbolos y colores distintivos de las fuerzas políticas, con el objetivo de facilitar la identificación en el cuarto oscuro.

Qué se vota en Río Negro

En esta elección se renuevan:

Tres bancas en el Senado de la Nación , con sus respectivos tres suplentes.

, con sus respectivos tres suplentes. Dos bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, más dos suplentes.

Los senadores y diputados electos asumirán en diciembre de 2025, al concluir los mandatos de los actuales representantes.

Consulta del padrón y documentación válida

El padrón electoral para las elecciones nacionales puede consultarse en los Juzgados de Paz, las sucursales del Correo Argentino y en el sitio web oficial de la Secretaría Electoral Nacional de Río Negro.

Los documentos válidos para votar son:

Libreta Cívica (LC)

Libreta de Enrolamiento (LE)

DNI verde, DNI celeste o DNI tarjeta (en cualquiera de sus versiones)

Incluso si el DNI tarjeta indica “No válido para votar”, el documento sí puede utilizarse, siempre que sea la última actualización emitida.