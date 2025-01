El panadero del Barrio Obrero que se olvidó de las facturas y no se bajó más del Motorhome

No es que dejó de honrar sus compromisos ni cerró su tradicional comercio “Tío Omar” , sino que delegó esas actividades en las nuevas generaciones de la familia y se dedicó a disfrutar a pleno de lo que más le agrada: viajar y conocer lugares junto a su media naranja .

image.png Omar y Angélica, en la panadería de su propiedad en el barrio Obrero.

“Yo soy panadero y confitero, desde los 12 años estoy en el rubro. Un trabajo al que le puse toda mi dedicación y esfuerzo, madrugando, brindándome al máximo. Pero al mismo tiempo siempre nos apasionó viajar con mi mujer”, explica este popular vecino que a los 54 años se considera un privilegiado por “amanecer cada día en un rincón diferente, vivimos en dormitorios de paraíso…”.

“Vos fíjate que estamos casados hace 33 años y enseguida decidimos salir a la ruta cada vez que podíamos, primero en un humilde Renault 6, luego ya con nuestros bebés para El Bolsón, Bariloche, el Sur argentino… La seguimos en Renault 12 hasta que tuvimos la posibilidad de comprar la Renault Master”, repasa, el panadero, la evolución de sus travesías.

image.png Recorren el país de norte a sur.

Que actualmente transcurren en ese fiel vehículo que “solo en ruta, porque le damos ese destino únicamente, ya tiene más de 180 mil kilómetros. Y se la banca eh, más allá de que son fierros, la vez pasada se rompió en Iguazú y estuvimos como 10 días varados”, recuerda el contratiempo.

Sus hijos, cómplices para que puedan cumplir este sueño

Un poco costó soltar el control del comercio pero entendió que placer y trabajo ya no iban de la mano, al menos como lo concibe él. Entonces, “se hicieron cargo nuestras hijas Yazmín que es confitera y Daiara, técnica en marketing que se encarga de la publicidad”.

Tienen otro descendiente, Pablo, que es bombero y en 2023 pasado fue noticia por salvarle la vida a una beba mediante la práctica de primeros auxilios. “El también es mi orgullo, al igual que sus hermanas. Es mi héroe”, dice y se le pianta un lagrimón.

image.png Pablo, el bombero héroe que es hijo del matrimonio aventurero.

Los chicos y los vecinos piolas les hacen el aguante para cuidar la panadería y la casa ante sus reiteradas ausencias con causa…

La experiencia más reciente tuvo base en “la cascada Chachin, en paso Hua Hum, por San Martín de Los Andes que hay un lugar de acampe gratuito y estuvimos todas las fiestas ahí con la familia. Salimos el 27 de diciembre y anteriormente anduvimos por Ushuaia, ruta austral, llegamos a Chile, ese viaje duró 28 días”.

Los roles se alternan. Todo se comparte. Suele manejar él pero “si estoy cansado toma el volante mi señora. Tratamos de disfrutar los lugares donde nos quedamos y evitamos viajar de noche”, dice. Ella es la que ceba “los mates más ricos”, la que propone charla cuando lo nota agotado.

Es que no se recuperan físicamente de un viaje que ya comienzan a planificar otro. “Previamente estuvimos por las Cataratas, hicimos todo el norte argentino. Argentina es maravillosa. Es cierto que el sueño de todo rodantero es salir del país, llegar a Alaska, te muestran tantas fotos y uno se entusiasma. Pero ojo que acá tenemos todo para recorrer, de Norte a Sur esto es hermoso”, destaca las bondades naturales de nuestro país.

image.png

Anécdota tienen “miles, en cada pueblo una diferente”. Pero lo mejor “es conocer lugares y gente macanuda como una familia de Madryn, Los Pampa que decidieron hacer esta vida hace 2 ó 3 años. Tenemos la bendición de hacer lo que muchos desean y no se animan”, celebra a la vez que se devora una medialuna de "elaboración propia".

Adelanta que el Norte los espera en marzo y previamente asistirán a un encuentro de rodanteros en La Chiquita, una playa del sur de Buenos Aires.

Cipoleños de pura cepa, asimismo quieren aportar un granito de arena para fomentar el turismo en la Isla Jordán tras la reciente habilitación del balneario. “Estamos proponiendo hacer encuentros de rodanteros en la Isla, queremos traer gente para que conozca la ciudad”, revela Omar.

Lugares imperdibles y económicos

“Hay lugares dignos de descubrir. En el sur argentino pueblitos como El Chalten, en Santa Cruz, que es hermoso. El Sur por ruta 40 es paradisíaco, hermoso para hacer trekking, muy bonito. Y después tenés lago Nonthué, en Neuquén, que no todos conocen y es gratuito: hay un lindo camping. En ruta de los 7 lagos también vimos lugares maravillosos”, deja el dato a los lectores.

Por último, saca cuentas y estima que en un viaje como el más cercano que realizaron a la zona de San Martín de Los Andes 10 días “uno gasta en combustible y comida, no más de 100 mil pesos, no hay excusas el que quiera, que no lo dude y se anime”.

Los consejos de Vázquez, “un kilo y dos pancitos”. Por lago, río, O-mar, lo verán pasar feliz en su Motorhome junto a Angélica. Para donde la ruta los lleve...