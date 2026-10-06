El homenaje de la hinchada de Cipo a Rabito, el perro de La Visera

En el primer partido tras su partida, fue goleada inédita y clasificación a las semifinales del Federal A. La dedicatoria especial y la certeza de que ayuda desde ariba.

El domingo pasado quedó grabado a fuego en la memoria de muchos simpatizantes de Cipolletti . No solo por el contundente 6 a 1 frente a Sol de América de Formosa que desató la locura en La Visera y clasificó al equipo a las semifinales del Torneo Federal A, sino por la profunda emoción que tiñó las tribunas del templo futbolero local en el primer partido sin la popular mascota, Rabito .

Fallecido la semana pasada, el perro que adoptó los tablones albinegros como su hogar y acompañó fielmente cada campaña desde el sector de la "69" recibió el tributo que merecía un verdadero hincha. Con el estadio colmado de almas que empujaban al equipo hacia la aplastante victoria, los simpatizantes colgaron en el alambrado -detrás del arco- una bandera especial con su imagen y la leyenda "Rabito Presente" , transformando el dolor de su partida en un cántico eterno.

La conexión entre Rabito y la hinchada trascendía lo anecdótico. Era parte de los viajes, de las concentraciones informales en las inmediaciones del estadio y de cada domingo de tablón. Su ausencia física se sintió con fuerza en los pulmones de la hinchada, pero su espíritu pareció multiplicarse en cada grito de gol de una tarde soñada.

El reconocimiento en una popular cuenta de X

El homenaje de la 69 a Rabito trascendió los límites de la ciudad y la popular cuenta de X, Barra Brava hizo una destacada mención:

La Gloriosa Banda del 69 - Cipolletti, hoy ante Club Sol de América.



El detalle especial: el trapo de Rabito, el perro identificado con la hinchada, cuyo fallecimiento compartimos la semana pasada. pic.twitter.com/R3xsWRotsC — Barra Brava (@barrabrava_net) October 4, 2026

Preocupación por el accidente de los hinchas

Lástima que la mañana histórica para Cipo del domingo también dejó una preocupación en el seno de la tribuna. Minutos antes del partido la rotura de un sector de la misma provocó la caída de hinchas y obligó a desplegar un operativo de emergencia en La Visera de Cemento.

El estado de las personas afectadas y las condiciones de la estructura del estadio tomaron relevancia, especialmente porque Cipo volverá a jugar como local el próximo domingo ante Alvarado, en el primer partido de las semifinales por el ascenso.

“Minutos antes del inicio del partido hubo una rotura de un tablón, como se le dice, de cemento de la tribuna. Cuatro personas resultaron afectadas: tres cayeron y una quedó suspendida en el aire”, explicó el comisario Diego Domínguez, a cargo de la Unidad 4ª y del operativo de seguridad en el estadio.

Según indicó el jefe policial, la caída se produjo desde una altura cercana a los siete metros. Personal de emergencia intervino y los afectados fueron atendidos en el SEC en primera instancia y luego trasladados a un centro médico.

“Las lesiones que tienen son distintas. Algunos tienen lesiones de gravedad y otros no tanto, pero algunos de los golpes que recibieron son de importante gravedad”, señaló Domínguez el domingo.

Los cuatro son mayores de edad y algunos tienen domicilio en Piedra del Águila y en otros sectores de la provincia de Neuquén. Desde la Policía también confirmaron que se trabajó con el Gabinete de Criminalística en el lugar y que ahora se avanzará con una evaluación especializada de la estructura.

La Visera será inspeccionada

La preocupación no se limita al sector que cedió. Antes de volver a recibir público, se realizará una evaluación más amplia de las condiciones de La Visera.

“Ayer el resultado y la fiesta de la familia quedaron opacados por esta desgracia. Va a haber un grupo de arquitectos e ingenieros en estructuras para que hagan el análisis pertinente de la estructura del estadio, del tablón que se cayó y del resto, para trabajar en lo que se pueda desde el club”, dijo el presidente de la institución, Luca Mancini.

El informe será determinante para establecer en qué condiciones podrá utilizarse el estadio el próximo fin de semana. Cipo recibirá a Alvarado por la ida de las semifinales y se espera nuevamente una convocatoria importante.

“Es un verdadero partido de Nacional. Son dos clubes con mucha historia, dos clubes grandes. Ojalá venga mucha gente, pero vamos a ver cómo se sigue y si terminamos jugando como el domingo, con esa franja que estuvo sin público, o lo que digan los expertos en el tema”, sostuvo Mancini.