Tras el accidente, Cipo realizará una inspección integral de La Visera

Los trabajos serán clave pensando en la ida de la semifinal contra Alvarado del próximo domingo.

La mañana histórica para Cipo ese domingo también dejó una preocupación. Mientras dentro de la cancha el Albinegro goleó 6 a 1 a Sol de América y consiguió el pase a las semifinales del Federal A, minutos antes del partido la rotura de un sector de la tribuna provocó la caída de hinchas y obligó a desplegar un operativo de emergencia en La Visera de Cemento.

El estado de las personas afectadas y las condiciones de la estructura del estadio tomaron relevancia , especialmente porque Cipo volverá a jugar como local el próximo domingo ante Alvarado, en el primer partido de las semifinales por el ascenso.

“Minutos antes del inicio del partido hubo una rotura de un tablón, como se le dice, de cemento de la tribuna. Cuatro personas resultaron afectadas: tres cayeron y una quedó suspendida en el aire”, explicó el comisario Diego Domínguez , a cargo de la Unidad 4ª y del operativo de seguridad en el estadio.

Según indicó el jefe policial, la caída se produjo desde una altura cercana a los siete metros. Personal de emergencia intervino y los afectados fueron atendidos en el SEC en primera instancia y luego trasladados a un centro médico.

“Las lesiones que tienen son distintas. Algunos tienen lesiones de gravedad y otros no tanto, pero algunos de los golpes que recibieron son de importante gravedad”, señaló Domínguez.

Los cuatro son mayores de edad y algunos tienen domicilio en Piedra del Águila y en otros sectores de la provincia de Neuquén. Desde la Policía también confirmaron que se trabajó con el Gabinete de Criminalística en el lugar y que ahora se avanzará con una evaluación especializada de la estructura.

La Policía acordonó el lugar donde se desprendió el peldaño de la tribuna de la cancha de Cipolletti. Cuatro personas resultaron heridas. Omar Novoa

La Visera será inspeccionada

La preocupación no se limita al sector que cedió. Antes de volver a recibir público, se realizará una evaluación más amplia de las condiciones de La Visera.

“Ayer el resultado y la fiesta de la familia quedaron opacados por esta desgracia. Va a haber un grupo de arquitectos e ingenieros en estructuras para que hagan el análisis pertinente de la estructura del estadio, del tablón que se cayó y del resto, para trabajar en lo que se pueda desde el club”, dijo el presidente de la institución, Luca Mancini.

El informe será determinante para establecer en qué condiciones podrá utilizarse el estadio el próximo fin de semana. Cipo recibirá a Alvarado por la ida de las semifinales y se espera nuevamente una convocatoria importante.

“Es un verdadero partido de Nacional. Son dos clubes con mucha historia, dos clubes grandes. Ojalá venga mucha gente, pero vamos a ver cómo se sigue y si terminamos jugando como el domingo, con esa franja que estuvo sin público, o lo que digan los expertos en el tema”, sostuvo Mancini.

Sebastián Fariña Petersen

Desde la Policía también trabajan pensando en el próximo operativo. “Estamos coordinando con algún ente u organismo que haga esa inspección y que, obviamente, tenga conocimiento sobre el tema”, explicó Domínguez.

El club y el estado de los heridos

Mientras se esperan las evaluaciones sobre La Visera, desde Cipolletti también intentan conocer la evolución de las personas afectadas por la caída.

Marcelo Bastías, presidente de la Subcomisión de Fútbol, estuvo en el centro de salud y aseguró que lograron establecer comunicación con algunos de los hinchas.

Sebastián Fariña Petersen

“Con dos de los chicos, que les dieron el alta, estamos en contacto. Con otro de los chicos no hemos podido conseguir ningún contacto familiar. En el hospital estuve, pero los chicos estaban con los estudios. Si hay algún contacto, algún conocido o un familiar, necesitamos como club hablar con ellos”, expresó.

Bastías también señaló que volverá a la clínica junto al vicepresidente, Adrián Calfuan, para intentar tomar contacto con el familiar de uno de los heridos.

“Con Adrián Calfuan (vicepresidente) vamos a ir a la clínica otra vez, donde está internado, para ver si podemos llegar a encontrar a algún familiar. No es que el club no se comunicó; sinceramente no encontramos a nadie, es la realidad”, explicó.

El dirigente lamentó que el accidente haya ocurrido durante una jornada que, por el resultado deportivo, estaba preparada para ser una celebración para el público albinegro.

“Le agradecemos a toda la gente que vino, pero sobre todo queremos solidarizarnos con los lastimados. Fue un hecho insólito lo que pasó”, aseguró.

“Se rompió un tablón de hormigón, algo que no pasa en ningún lado y nos pasa a nosotros. Una lástima porque estaba todo dado para la fiesta, como lo fue en lo deportivo, en el espectáculo y en el comportamiento de la gente”, sostuvo.

Cipolletti atravesó el domingo una de las jornadas deportivas más importantes de los últimos años, pero la goleada y la clasificación quedaron atravesadas por un accidente que ahora obliga a revisar las condiciones de La Visera. El próximo partido como local está a menos de una semana y la evaluación de la estructura será clave para determinar si el estadio podrá recibir nuevamente a los hinchas.