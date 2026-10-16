El Centro de Docentes Jubilados de Cipolletti avanza con su sede propia y trae el espectáculo "Celia"

La obra de su casa propia se encuentra en etapa final. Para recaudar los últimos fondos, presentan este sábado la comedia teatral del docente y humorista Pablo Maltese.

Con 38 años de trayectoria e integrando a 168 asociados, el Centro de Docentes Jubilados, Retirados y Pensionados (CDJRP) "María Luisa Brizuela" de Cipolletti transita un momento histórico. La comisión directiva, encabezada por su presidenta Eva Rosa García , confirmó un doble hito para la institución: la fase final de la construcción de su edificio propio y un gran evento cultural para financiar el tramo definitivo.

Tras años de depender de espacios cedidos por otras entidades, el sueño de la sede propia está cada vez más cerca . Gracias a la donación de un terreno por parte de la Municipalidad de Cipolletti, ubicado en la esquina de Villegas e Ituzaingó , la edificación comenzó a cobrar vida.

El Maestro Mayor de Obras a cargo, Eduardo Romero , detalló que los trabajos avanzaron a paso firme en el último año y medio: "La obra se ejecutó en etapas según los fondos disponibles. Ya contamos con la estructura de hormigón, mampostería, revoques e instalaciones de agua, gas y electricidad certificadas, además de las carpetas para pisos y cielorraso suspendido". Actualmente, solo resta la colocación de aberturas en altura para culminar el espacio que albergará sus múltiples actividades y talleres.

La Comisión Directiva completa.

Humor con propósito: "Celia" llega por primera vez a la Patagonia

Con el objetivo de recaudar fondos para terminar las obras, la institución organizó la llegada del reconocido actor y docente Pablo Maltese, quien presentará su aclamado espectáculo "Celia en ¡No me pidan más!". La cita es este sábado, a las 20.30, en el Círculo Italiano.

Esta será la primera vez que el personaje se presente en la Patagonia. "Celia" es un fenómeno humorístico que nació en redes sociales y llegó a los escenarios retratando con ternura, empatía y aguda observación el universo de la docencia, sus desafíos administrativos, la relación con los alumnos y la vida cotidiana de las escuelas.

Alicia Álvarez, integrante del Centro, destacó la autenticidad de la obra: "Pablo Maltese no mira la escuela desde afuera, también es docente y proviene de una familia ligada a la educación. Reírnos de nuestras propias vivencias es también una forma de valorarlas".

Una invitación a colaborar

Desde la comisión directiva remarcan que la compra de cada entrada representa un aporte directo a la consolidación de este espacio comunitario. Con convicción, expresaron que jubilarse no implica retirarse de la vida social ni comunitaria, e invitan a docentes, familias y vecinos en general a disfrutar de una noche a puro teatro y colaborar con la causa.

La cita es una oportunidad única para disfrutar de un espectáculo nacional de primer nivel y, al mismo tiempo, contribuir al sueño de la casa propia para las maestras y maestros de la ciudad.

Las entradas se compran contactando al teléfono: 299-5551957 o en persona en Casa Arigón -Irigoyen 802-.