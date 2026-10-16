La primera semana de actividades reunió más de 7.500 chicos de 80 instituciones educativas de la ciudad. La feria finaliza el domingo.

Más de 30 mil personas ya pasaron por la Feria del Libro "Abrí tu mente".

Durante los primeros días de la 21ª Feria del Libro de Cipolletti pasaron Luis María Pescetti, Diego Golombek, Viviana Rivero y Facundo Manes protagonizaron la primera semana de actividades, en la que más de 7.500 chicos pasaron por la Feria . Este viernes se espera la presentación de Eduardo Sacheri .

Consultado sobre el balance de la primera semana, el intendente de la ciudad, Rodrigo Buteler , expresó: "Estamos muy contentos con la respuesta de los vecinos. Ver a más de 30.000 personas recorriendo la Feria , participando de las actividades y disfrutando de propuestas culturales de primer nivel nos demuestra que Cipolletti tiene una enorme convocatoria y que la cultura ocupa un lugar cada vez más importante en la vida de nuestra ciudad”.

Respecto de la participación de estudiantes, puso en valor la asistencia y predisposición para con las iniciativas destinadas a las instituciones educativas y agregó: "Queremos que los chicos se acerquen a los libros, que descubran nuevas historias, que se animen a preguntar y que encuentren en la lectura una herramienta para crecer. Esa es una de las cosas más lindas que nos deja este encuentro”.

Más de 7.500 de 80 instituciones educativas han pasado por la Feria.

Con la expectativa puesta en el cierre de esta edición, Buteler también destacó la calidad de la programación y el crecimiento de la propuesta cultural.

Estefania Petrella

"Nos queda un fin de semana espectacular"

Buteler insistió en querer superar los 40.000 visitantes y seguir consolidando esta Feria como uno de los grandes encuentros culturales de la Patagonia. En esta misma línea agregó que: "Cipolletti tiene la infraestructura, el público y las ganas de seguir creciendo"

Hasta el 18 de octubre, bajo el lema "Abrí tu mente", la Feria tendrá abiertas sus puertas. El cronograma de actividades y la agenda completa de propuestas se puede consultar a través de la página web de la Municipalidad en www.cipolletti.gob.ar, o a través de las redes sociales de la Dirección General de Cultura.

Una feria para los niños y adolescentes

Más de 7.500 chicos desde los 2 años, ya pasaron por la Feria, y se espera superar los 10.000 durante el desarrollo de la jornada de hoy, viernes 16 de octubre. Un total de 80 instituciones de nivel inicial, primario y secundario fueron parte de las actividades, talleres, y charlas que se propusieron desde la Dirección General de Cultura.

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Las librerías y las editoriales presentan clásicos y novedades de la literatura

En los stands de librerías y editoriales, además, se registró una alta demanda en la compra de libros. La Feria del Libro se consolida como un espacio de encuentro entre lectores, autores, editoriales y librerías, ofreciendo una amplia variedad de propuestas para todos los públicos. En esta edición, las editoriales y librerías participantes acercan al público novedades literarias, clásicos de la literatura, publicaciones independientes, textos académicos, literatura infantil y obras de autores regionales y nacionales.

Estefania Petrella

Lo que viene: último fin de semana de la 21ª edición

Viernes 16/10. A las 20 horas con la sala completa, Eduardo Sacheri presenta su último libro, "Los días de la Constitución (1852-1880)", de editorial Alfaguara, en la Sala Teatro del CCC.

Para los más chicos. El viernes 16 y el sábado 17, la Mini Feria del Centro de Artes y Roberto Abel ofrece espectáculos para niños y niñas, abiertos a todo público.

Sábado 17/10. A las 18.30 h, Paulina Cocina llega al escenario exterior, con recorrida por la feria y firma de sus libros, con acceso libre.

A las 20 h, la Sala Teatro del CCC recibe el Homenaje a Borges, con entrada libre y gratuita.

Domingo 18/10. Clases de cocina en vivo de Feria Semilla en el escenario exterior : a las 18 h, Jorgelina Esper y Rosi Medel; a las 19 h, Gachi Caffa y Gustavo Rapretti; a las 20 h, Juan Ferrara.

Clases de cocina en vivo de : a las 18 h, Jorgelina Esper y Rosi Medel; a las 19 h, Gachi Caffa y Gustavo Rapretti; a las 20 h, Juan Ferrara.

Sobre el cierre

El final de la Feria será con la Orquesta Filarmónica de Río Negro y danza en vivo, que desde las 20 horas despiden la 21ª edición con música de películas en la Sala Teatro del CCC, con entrada libre y gratuita.

Durante el cierre se entregarán reconocimientos a escritores y librerías de la ciudad.

Sobre la Feria Semilla

Del viernes 16 al domingo 18 de octubre, la Feria gastronómica Semilla estará presente en el espacio verde del Complejo Cultural Cipolletti (CCC), sobre calle 25 de Mayo y Fernández Oro.

La nueva edición de Semilla llega con clases magistrales, entrevistas, gastronomía regional, productores, food trucks, cervezas artesanales y música en vivo. Bajo el concepto "Sabores que cuentan historias", esta edición propone un encuentro entre dos universos que tienen mucho en común: la literatura y la gastronomía.

Cronograma y horarios de Semilla

• Viernes 16 de octubre: desde las 19.

• Sábado 17 de octubre y domingo 18 de octubre: de 12 a 24.