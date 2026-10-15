La histórica fiesta de 1980 en Cipolletti vuelve a escena con una charla de Liliana Fedeli

La historiadora y docente cipoleña recuperará una multitudinaria celebración de 1980 que marcó a la ciudad. Cuándo y dónde será el encuentro.

La historiadora y docente cipoleña, Liliana Fedeli, invita a la comunidad a una conferencia histórica en la Feria del Libro.

La historia de Cipolletti tendrá un espacio especial en la 21° Feria del Libro , con una propuesta que invita a viajar más de cuatro décadas hacia el pasado y recuperar uno de los acontecimientos que formaron parte de la memoria colectiva de la ciudad.

La reconocida historiadora y docente cipoleña Liliana Fedeli encabezará una conferencia dedicada a recordar una particular celebración realizada en 1980 , cuando la educación física fue protagonista de una multitudinaria actividad que quedó registrada en imágenes históricas.

La convocatoria será este jueves 15 de octubre, a las 20 horas, en la Sala Visuales del Complejo Cultural Cipolletti (CCC), ubicado en calle Fernández Oro 57. La actividad forma parte de la programación oficial del encuentro literario.

Bajo el título "1980, aniversario diferente con una destacada fiesta de educación física", Fedeli propondrá recuperar un episodio del pasado cipoleño a través de una mirada histórica que permitirá acercar aquellos acontecimientos a las nuevas generaciones.

Antonio Spagnuolo

Una celebración que quedó en la memoria de Cipolletti

La propuesta tiene como eje una celebración de 1980 que reunió a numerosos participantes en una actividad vinculada con la educación física, desarrollada en un escenario deportivo que forma parte de las imágenes históricas de la ciudad.

El material de difusión de la conferencia incluye fotografías de época donde se observa a una gran cantidad de personas distribuidas sobre el campo de juego de un estadio, realizando diferentes actividades físicas de manera simultánea.

Las imágenes muestran una celebración de gran despliegue, con participantes que ocuparon buena parte del terreno y tribunas como escenario de fondo. La propuesta busca recuperar el recuerdo de aquella jornada y su significado para la comunidad.

Con la consigna "Recordamos nuestras raíces, celebramos nuestra historia", la convocatoria apunta a poner en valor acontecimientos que forman parte de la identidad cipoleña y que permanecen presentes en los recuerdos de distintas generaciones.

Liliana Fedeli y la importancia de recuperar la historia local

La participación de Liliana Fedeli incorpora una mirada histórica a la programación de la Feria del Libro, que durante diez días reúne propuestas literarias, artísticas, educativas y culturales destinadas a vecinos de diferentes edades.

A través de esta conferencia, la docente e historiadora pondrá el foco en una celebración vinculada con la educación física, una actividad que permite abordar aspectos de la vida social y comunitaria de Cipolletti.

La propuesta también representa una oportunidad para quienes participaron de aquella celebración o conservan recuerdos familiares de 1980, así como para las nuevas generaciones interesadas en conocer acontecimientos que marcaron el desarrollo de la ciudad.