Cipolletti abre un concurso para diseñar el nuevo bolardo urbano de la ciudad

La iniciativa busca reconocer y poner en valor el talento local, invitando a transformar la identidad cipoleña.

En el marco del 123° aniversario de Cipolletti , la empresa Cimalco Patagonia , en conjunto con la Municipalidad, la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y la Universidad de Flores ( UFLO ), lanzó una convocatoria abierta para diseñar el nuevo bolardo urbano que formará parte del paisaje cotidiano de la localidad.

La iniciativa busca destacar el talento del Alto Valle y convertir una idea de la comunidad en una pieza real, funcional y fabricable.

Un bolardo es un elemento de mobiliario urbano de baja altura que cumple funciones clave de seguridad y ordenamiento: protege al peatón en aceras, plazas y escuelas, regula el flujo vehicular en zonas peatonales y resguarda la infraestructura urbana.

Detalles de la convocatoria

Eje creativo: "El ADN cipoleño y valletano". Los participantes podrán plasmar su interpretación de la identidad local y regional inspirándose en elementos representativos como la historia, los ríos, las chacras, el ferrocarril, las bardas o la producción.

Quiénes pueden participar: La convocatoria es gratuita y abierta al público general, profesionales, técnicos, artistas y estudiantes de arquitectura, ingeniería o diseño. No se requiere título, matriculación ni dominio de software CAD. Se aceptan entregas individuales o en equipo.

Plazo de entrega: Hasta el viernes 6 de noviembre de 2026 .

Consultas: [email protected].

Premios y evaluación

El jurado evaluará las propuestas entre el 7 y el 12 de noviembre para analizar su admisibilidad, viabilidad técnica y valor estético. El anuncio formal de los ganadores se realizará el viernes 13 de noviembre de 2026.

Se entregarán tres distinciones económicas:

1.° Premio Cimalco: $2.000.000

2.° Premio: $1.000.000

3.° Premio: $500.000

Además del incentivo económico, el diseño ganador avanzará hacia la etapa de desarrollo técnico para la fabricación de un prototipo en hormigón premoldeado a cargo de Cimalco Patagonia, con el objetivo de instalarlo en el espacio público de la ciudad.

La ciudad adquirió 158 toneladas de asfalto para el plan de reparación de calles tras el temporal de lluvia.

Agenda del operativo de mantenimiento vial y bacheo

El operativo se desarrolla en diferentes puntos de la ciudad, con maquinaria y cuadrillas de personal municipal.

Durante la jornada de hoy, viernes 16 de octubre, las cuadrillas de Obras Públicas avanzan con tareas de bacheo en barrio Don Bosco, calle Arenales y La Plata.

Las tareas se desarrollan actualmente en el tramo comprendido por calles Paso de los Libres a Maipú. El tramo total de los trabajos está comprendido por 440 metros lineales, desde Calle J. Salto a los Manzanos.

Los camiones de desagote recorren los barrios 10 de Febrero, Obrero A y los sectores 2 y 10 de Febrero.

Además, se llevan adelante trabajos de mantenimiento vial en Las Hortensias, Puente 83, calle Rural A6 y Las Calandrias, con intervenciones destinadas a optimizar el estado de calles y accesos.

Las tareas continuarán desarrollándose en los próximos días en otros sectores de la ciudad, de acuerdo con el relevamiento permanente que realizan las áreas técnicas y las condiciones climáticas.