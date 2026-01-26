Desesperada búsqueda de un adulto mayor en Cipolletti: padece Alzheimer

El hombre había desaparecido de su domicilio alrededor de las 16 horas. La Policía de Río Negro lanzó una alerta para dar con su paradero.

Este lunes, un adulto mayor había desaparecido en Cipolletti y sus familiares no tenían información de dónde estaba. Ante esta situación, personal de la Policía de Río Negro lanzó una alerta para dar con su paradero.

Según detallaron, se trata de Héctor Oscar Lozano, de 78 años . El hombre se levantó de la siesta a las 16.30 junto a su pareja y desde es momento había desaparecido en la ciudad. Además, alertaron que padece Alzheimer.

Pasadas las 22 horas, desde la Comisaría 32° confirmaron que apareció. "Fue ubicado en buen estado de salud el señor Lozano Héctor", confirmaron desde la unidad policial. Fue hallado por la Brigada de Investigaciones caminando por calle Mengelle.

Detuvieron a un hombre en Cipolletti que estaba prófugo en Ushuaia

En las primeras horas de este lunes, un hombre fue detenido en Cipolletti por ocasionar disturbios y supuestos destrozos en la calle Alem. Al ser alertado el personal policial, el sujeto fue detenido, pero lo que llamó la atención fue que al constatar su identidad, se informó que tenía pedido de captura en Ushuaia.

Según informaron, el incidente ocurrió en la madrugada de este lunes y el operativo fue llevado a cabo por la Comisaría Cuarta de la ciudad.

A partir de un llamado clave de un vecino, los uniformados fueron alertados sobre la presencia de un hombre ocasionando posibles daños a vehículos estacionados en la zona de calle Alem, entre Pasaje Penna y calle Rawson.

Rápidamente, un móvil se dirigió al lugar y logró localizar al individuo en una plazoleta cercana, por lo que comenzaron el operativo de identificación. Desde la unidad policial confirmaron que al realizar la consulta a través de los sistemas de base de datos, "se constató que el mismo registraba pedido de averiguación de paradero y captura vigente, emitido por el Tribunal de Juicio de la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, en el marco de una causa por lesiones graves", informaron.