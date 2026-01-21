Búsqueda desesperada de una adolescente en Cipolletti

Los agentes de la Comisaría 24° emitieron una orden para dar con el paradero de la menor de 17 años.

El alerta policial para dar con el paradero de la adolescente fue emitido esta mañana.

Este miércoles, la Policía de Río Negro lanzó una alerta para dar con el paradero de Sara Abigail Leiva , una joven de 17 años que se ausentó de su domicilio en Cipolletti . Según informaron, la adolescente se retiró de su domicilio y no regresó. Sus padres, familiares y allegados están buscándola .

Leiva tiene una contextura física delgada, mide 1,60 de estatura, tiene el pelo corto color castaño oscuro y tez blanca. Al momento de ausentarse, la adolescente vestía una remera blanca manga larga con una remera negra superpuesta con una estampa de una calavera de pirata en el pecho.

También vestía un pantalón gris tipo bermuda hasta las rodillas con cruces negras y zapatillas blancas. Además, informaron que la adolescente utiliza lentes en su cotidianeidad, una característica que puede servir para reconocerla.

búsqueda adolescente La Policía de Río Negro emitió un alerta para dar con el paradero de la adolescente.

El personal de la Comisaría N°24 del barrio Don Bosco solicitó colaboración de los vecinos para encontrarla. Si bien no detallaron la última vez que fue vista, la alerta policial fue emitida esta mañana. Ante cualquier información, se solicita que se comuniquen al 911 o a la unidad policial más cercana.

Apareció la hermana del Huevo Acuña en Neuquén

Después de dos días de una búsqueda desesperada de la familia e intensos rastrillajes, la Policía de Neuquén encontró a Fabiana Edith Muñoz, la hermana del reconocido futbolista y campeón del mundo, Marcos "Huevo" Acuña. La mujer fue hallada este domingo a la madrugada en una zona de bardas y recibió contención de profesionales que participaron de las tareas de rastrillaje.

FABIANA ACUÑA- HERMANA- HUEVO ACUÑA Tras dos días de búsqueda, fue encontrada la hermana del Huevo Acuña.

"La Provincia informa que se desactivó el operativo de búsqueda de Edith Muñoz, de Zapala, que fue encontrada con vida esta madrugada por la policía, tras realizarse un amplio rastrillaje en distintas zonas de Zapala", informaron desde el gobierno neuquino.

"La policía provincial encontró a la mujer, que era intensamente buscada al pie del tanque de agua, en la zona de bardas y cerca de las 3.25 de este domingo. Y a la que asistieron con tareas de contención", detallaron. Para su búsqueda trabajó personal de distintas dependencias.