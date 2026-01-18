Desesperada búsqueda de una mujer en el Alto Valle

Este domingo, la Policía de Río Negro había lanzado una alerta para dar con el paradero de una mujer que se encontraba desaparecida . Según informaron, se había retirado de su domicilio el viernes pasada la medianoche y no regresó . Su familia y allegados estaban buscándola.

Durante la tarde, familiares se manifestaron en redes sociales y aseguraron que apareció con vida. Se trata de Olga Adriana Nahuelan , de 45 años, quien se había retirado de su domicilio en Chichinales el día 17 de enero de 2026 a las 00:00 horas. Desde ese momento, desconocen su paradero e intentan encontrarla.

Desde el personal policial solicitaron colaboración a los vecinos para encontrarla . Además, informaron que ante cualquier información, se comuniquen con la Comisaría 40° de Chichinales, se acerquen a la unidad policial más cercana o llamen al 911. "Se solicita compartir esta información para colaborar con la búsqueda", plantearon.

Apareció la hermana del Huevo Acuña en Neuquén

Después de dos días de una búsqueda desesperada de la familia e intensos rastrillajes, la Policía de Neuquén encontró a Fabiana Edith Muñoz, la hermana del reconocido futbolista y campeón del mundo, Marcos "Huevo" Acuña. La mujer fue hallada este domingo a la madrugada en una zona de bardas y recibió contención de profesionales que participaron de las tareas de rastrillaje.

"La Provincia informa que se desactivó el operativo de búsqueda de Edith Muñoz, de Zapala, que fue encontrada con vida esta madrugada por la policía, tras realizarse un amplio rastrillaje en distintas zonas de Zapala", informaron desde el gobierno neuquino.

"La policía provincial encontró a la mujer, que era intensamente buscada al pie del tanque de agua, en la zona de bardas y cerca de las 3.25 de este domingo. Y a la que asistieron con tareas de contención", detallaron. Para su búsqueda trabajó personal de distintas dependencias.