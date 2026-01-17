Desesperada búsqueda de la hermana del jugador de River, Huevo Acuña, en Zapala

Fabiana tiene 42 años, es hermana del campeón del mundo y desapareció en la jornada del viernes. Qué dijo su mamá y el problema de salud que padece.

La familia del crack neuquino de River , Marcos Huevo Acuña , vive horas de enorme dramatismo por la desaparición de Fabiana Edith Muñoz , hermana del campeón del mundo a la que buscan en forma desesperada en su Zapala natal y por toda la región.

"Mi hija sufre de esquizofrenia, ayer se perdió y no la encontramos por ningún lado", reveló muy angustiada su mamá Sara a LM Cipolletti .

Fabiana tiene 42 años y según la información de la Policía de Neuquén, que montó un gran despliegue para encontrarla, al momento de su desaparición lucía un gorrito negro, campera rompeviento verde, jean azul y zapatillas rosas .

Siempre de acuerdo a los datos oficiales, fue vista por última vez en calle Antártida Argentina, casa 26. En el mismo informe se define sus características físicas como "tez trigueña, cabellos castaños, ojos oscuros y delgada". Al parecer, lleva meses lidiando con este trastorno de salud, sufriendo ella y a la par naturalmente toda la familia.

image

Una fanática de River

Fabiana es una de las tres hermanos del Huevo Acuña. Los otros dos son Jéssica y Walter. Con este último comparten la pasión por el Millonario, equipo en el cuál se desempeña actualmente Marcos, cumpliéndole así un sueño a esa parte de la familia.

Eso sí, contó alguna vez que se pone "muy nerviosa" con los partidos de su hermano, tanto en el club de sus amores como en la Selección Argentina (salió campeón del mundo y ganó dos Copas América con la albiceleste). Y las bromas con mamá Sara, hincha de Boca, nunca faltaron en los superclásicos hasta que el Huevo llegó a River y ahora sí no se discute: "todos hinchamos por él" y por la Banda Roja.

image - 2026-01-17T163440.526 LM las juntó para una foto a Sara y Fabiana, madre e hija, en la previa a un superclásico. Fabi es fana del Millo.

Es tan tímida como bondadosa. Este medio visitó en diferentes ocasiones la casa zapalina y puede dar fe de su gran corazón.

El Huevo Acuña, de pretemporada con River y lesionado

Sin dudas la noticia es un golpe duro para el campeón del mundo Marcos Javier Acuña, quien se encuentra en Uruguay de pretemporada con River.

Ya antes de la preocupante información, el Huevo iba a ser baja por lesión del amistoso de este sábado frente a Peñarol, en Maldonado, en lo que aparece en el calendario como la última prueba para el equipo de Marcelo Gallardo antes del inicio oficial de la competencia.

El lateral arrastra un traumatismo en el primer dedo del pie izquierdo que le impidió entrenarse con normalidad tanto en San Martín de los Andes como en Punta del Este. La molestia ya lo dejó afuera del amistoso ante Millonarios y volvió a marginarlo del duelo con Peñarol.

marcos acuña river barcelona.jpg

Si bien la evolución es considerada positiva, el dolor persiste y obliga a manejar las cargas día a día. Hoy realiza trabajos físicos y ejercicios con pelota, pero evita el impacto pleno y el roce. Mientras la zona continúe inflamada, el cuerpo técnico no forzará su regreso, aun cuando el calendario empieza a presionar.