Desde este lunes, sin excusas: los baldíos sin desmalezar pagarán multas millonarias

Sin notificación previa, el Municipio comenzará a desmalezar terrenos baldíos y multar a los propietarios directamente. ¿Cuánto se paga por metro cuadrado?

Con multas millonarias, el Municipio de Cipolletti comienza un nuevo y estricto operativo sobre baldíos con malezas.

Desde el lunes 1 de diciembre se activará una intensa y estricta campaña para ordenar los terrenos baldíos y combatir la proliferación de malezas en toda la ciudad. La medida apunta a reforzar el cumplimiento de la Ordenanza 469/22 del Código Fiscal, que obliga a los propietarios a mantener sus lotes limpios y cercados para evitar riesgos sanitarios, ambientales y de seguridad.

Si bien las intimaciones y relevamientos se desarrollan durante todo el año, la Secretaría de Servicios Públicos confirmó que diciembre marca el inicio del operativo de mayor alcance, que se extenderá en enero y febrero, período en el que habitualmente se registran mayores focos de incendios, presencia de roedores, insectos y microbasurales.

Respecto al impacto económico para quienes no cumplan con las tareas de mantenimiento, el artículo 43 del Código Fiscal, el costo del desmalezamiento realizado por el Estado asciende a $8.600 por metro cuadrado , monto que se incorpora directamente a las tasas municipales. Además, se establece una infracción del 50% del valor del servicio para quienes incumplan con el mantenimiento exigido.

Si bien durante el año se extendieron notificaciones, en la ciudad sigue existiendo un gran porcentaje de terrenos que incumplen la normativa.

El vencimiento para abonar limpieza e infracción será 15 días después de la notificación de la dirección de Recaudaciones, sin posibilidad de prórroga.

Para graficar el cálculo, un terreno tipo, podría alcanzar un costo cercano a $3.870.000, una cifra que funciona como advertencia para los propietarios que aún no realizaron el mantenimiento.

ECP MALEZAS (10) Las multas, para un terreno tipo, pueden ascender los $3 millones. Estefania Petrella

“La ordenanza es pública para todos”

Consultado por este medio, el secretario de Servicios Públicos, Adrián Artero, confirmó que los trabajos de inspección y notificación se desarrollan durante todo el año, pero sostuvo que a partir del lunes se pasará a una etapa más estricta.

“El proceso no es nuevo: las notificaciones están en marcha desde hace meses. Lo que cambia es que ahora, con el inicio de la campaña reforzada, se avanzará directamente con la ejecución del servicio en los casos en que no exista intervención del propietario. La ordenanza es pública para todos”, remarcó.

Artero también confirmó que los barrios con mayor cantidad de terrenos baldíos sin mantenimiento son Distrito Vecinal, Aires del Valle y San Jorge, donde el crecimiento demográfico aún está en desarrollo. Sin embargo, detalló que también se registran lotes con malezas en zonas consolidadas como el centro y El Manzanar, lo que muestra que el problema está extendido en toda la ciudad.

ECP MALEZAS (5) Los barrios Distrito Vecinal, San Jorge, Manzanar y zonas céntricas son los puntos más identificados. Estefania Petrella

Desmalezamiento: más de 300 mil m² por mes

Mientras avanza la campaña en terrenos privados, el Municipio mantiene operativos diarios de desmalezamiento en espacios públicos. La Dirección de Espacios Verdes trabaja sobre calles rurales, accesos a la ciudad, urbanizaciones en expansión, sectores cercanos a rutas y terrenos fiscales. En promedio, se desmalezan más de 300.000 metros cuadrados mensuales, una tarea que se vuelve prioritaria con la llegada del verano.

El objetivo, señalaron desde el área, no solo es conservar la estética urbana, sino también reforzar la prevención ante posibles focos de incendio y mitigar la presencia de microbasurales.

Denuncias vecinales: cómo reportar terrenos sin limpiar

El Municipio recordó que los vecinos pueden denunciar terrenos privados sin desmalezar para su inspección. Están habilitados dos canales:

Central 147 , línea gratuita de Atención al Ciudadano.

, línea gratuita de Atención al Ciudadano. WhatsApp Chatbot 299-5720565, con funcionamiento las 24 horas.

Las denuncias no requieren la identidad del denunciante y se incorporan directamente al sistema de relevamiento urbano.

Con la llegada del calor y la actividad diaria en la ciudad, el desmalezamiento se vuelve una medida sanitaria clave. Los lotes con maleza alta son escenario frecuente de presencia de roedores, incendios, depósitos clandestinos de basura y situaciones de inseguridad.

El Municipio insiste en que mantener limpio un terreno baldío no es una opción, sino una obligación. Cortar la maleza al menos una vez por mes evita sanciones económicas, especialmente por los valores actualizados, y contribuye al orden urbano.