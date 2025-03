Contratiempo del Banco Nación genera demoras en Cipolletti

image.png

Por esa razón, cientos de vecinos que habitualmente realizan sus operaciones en el Banco del barrio Don Bosco son redirigidos a calle Roca a fin de poder cumplimentar sus trámites.

Ante el previsible aumento de la demanda y hasta tanto se resuelva el desbarajuste y eso les permita retornar a su habitual lugar de trabajo, los empleados de la sede parcialmente inhabilitada se sumaron en calidad de refuerzo al que sí continúa atendiendo al público.

Por lo descripto, todo se torna más lento y quienes tengan que pasar por el Banco Nación deben saber que hay que armarse de paciencia. En el interior de esa sucursal no cabe un alfiler y no son pocos los vecinos que frente a ese escenario obtienen su número y deciden aprovechar el tiempo muerto realizando otra actividad o despejarse con una impensada vueltita o paseíto.

“Yo me fui a la plaza a ver las palomas y tomar un poco de solcito”, contó, por ejemplo, un abuelo que estaba por gestionar un préstamo personal pues, según dijo, “con la mínima ya no hacemos nada los jubilados…”.

Una mujer un tanto más joven aseguro por su parte “acá no tenía ni asiento así que me fui al bar de la otra cuadra a tomar un café, no quedó otra que gastar unos pesos. Volví y todavía tengo para rato, como unos 40 numeritos por delante. Que le vamos a hacer, cosas que pasan”, desdramatizó la señora.

Cómo se suscitó el problema que paraliza al Nación de La Esmeralda

Semanas atrás, una falla eléctrica desencadenó un cortocircuito que ocasionó graves problemas en todo el sistema de iluminación, además de "cuantiosas pérdidas materiales porque se quemaron muchas computadoras. Todo habría empezado con un descalabro de las alarmas", contó en su momento un vocero a este medio.

Es por esa razón que los jubilados, que habitualmente perciben sus haberes y resuelven sus cuestiones previsionales y otros trámites allí, desde entonces y más allá del provisorio retorno del Nación de La Esmeralda copan las instalaciones de la sucursal céntrica hacia donde los envían.

También los cajeros electrónicos que están ubicados en el acceso al banco de calle Roca se ven desbordado de gente. Es que en el de La Esmeralda solo “se entregan tarjetas y no mucho más”.

¿Cuándo volverá todo a la normalidad?