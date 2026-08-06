Con la Inteligencia Artificial, en tres meses "se pueden duplicar" las ventas de los comercios

El referente mercantil José Luis Bunter manifestó que la Inteligencia Artificial ayuda a duplicar las ventas en 90 días. Promocionó así un seminario sobre IA.

En la Cámara de Industria y Comercio (CIC), se está impulsando la acelerada incorporación de la Inteligencia Artificial como una nueva herramienta para mejorar las ventas.

El uso de la Inteligencia Artificial (IA) en el comercio puede hacer que en un término de tres meses se dupliquen las ventas para aquellos que acuden a esta herramienta digital. Por ello, en estos tiempos resulta muy bienvenido el seminario gratuito de "IA aplicada a ventas" que ha sido programado para el lunes 10 de agosto en la ciudad.

La actividad está dirigida exclusivamente a comerciantes, empresarios y profesionales, que deberán inscribirse con antelación para poder participar, debido a que hay un cupo limitado de concurrencia.

El seminario se concretará en una sola jornada, durante tres horas y media intensas, de 14 a 17.30, en instalaciones del Hotel Polans, ubicado en Mengelle 242, organizado por la Cámara de Industria y Comercio (CIC) y la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República (FEHGRA).

La utilización de la Inteligencia Artificial por los comerciantes puede ayudar a mejorar ampliamente las ventas.

Con la actividad, se procura abrir camino a la utilización de una alternativa en gran escala bastante novedosa y que permite aumentar ventas, optimizar procesos y preparar negocios para competir en los nuevos ecosistemas mercantiles de la era virtual.

El referente mercantil José Luis Bunter manifestó que los especialistas "lo que garantizan es que un comerciante, si aprende a utilizar bien la IA y aplica todo lo que realmente le enseñan, puede duplicar las ventas en 90 días". O sea que, en apenas tres meses, se pueden obtener resultados "impresionantes".

El dirigente de la CIC, de la Federación de Entidades Empresarias Rionegrinas (FEERN) y de la Confederación Federal Pyme Argentina aseguró que el incremento de las ventas se ha podido comprobar en distintas iniciativas que se han implementado y en las que el resultado "ya lo hemos experimentado".

Aumentaron las ventas

"Aquellas personas del sector que en definitiva han utilizado todos los mecanismos que le propusieron implementar han aumentado las ventas", enfatizó.

Puntualizó que se debe considerar y aclarar bien que el uso de la IA y de las redes sociales de internet son dos instancias digitales diferentes, para cuya adecuada utilización se deben contar con los conocimientos mínimos imprescindibles para alcanzar los fines que se persiguen.

Indicó que "la Inteligencia Artificial es una matrix a la que, si uno sabe darle las órdenes pertinentes, trabaja para quien la está utilizando".

La matrix de la Inteligencia Artificial

Explicó que tal matrix "lo que hace, en términos sencillos, es conseguirte clientes. En otras palabras, les oferta los productos que se quiere vender a los clientes que tienen la necesidad de comprar el producto. No le manda la oferta de un producto a cualquiera. O sea que la oferta le llega a 100 de cada 100 potenciales clientes que necesitan un producto determinado".

El dirigente insistió en que para un uso correcto y provechoso de la IA "lo que se tiene que aprender es comunicarse y darle las órdenes" precisas que se requiere, para lo cual el seminario que se ha organizado abre las puertas al conocimiento fundamental de esta herramienta que está marcando decididamente el progreso en el mundo actual.

Alternativa para el comercio tradicional

Destacó que en tiempos como los del presente, en los que el comercio tradicional establecido está experimentando una profunda crisis por la caída de las ventas, ante la enorme retracción del consumo que se está viviendo, la incorporación de la IA a la actividad mercantil, unido a un uso cada vez más intensivo de las redes sociales, permite vislumbrar un alivio y un repunte que abra esperanzas.

Los interesados en participar del seminario deben inscribirse en https://forms.gle/KdzsTjsXD4DvfNETA