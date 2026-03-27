Comercios en crisis: Locales vacíos y liquidaciones por cierre

La Federación Empresaria advirtió que la suba de costos de servicios y logística, sumada a la caída del consumo, representan un combo letal.

En Cipolletti hay una grave crisis y cierran comercios, afirman desde el sector.

La postal de persianas bajas y locales con el cartel de "se alquila" ha dejado de ser una excepción y genera alarma entre los dueños de comercios de Cipolletti y el resto de Río Negro . José Luis Bunter, referente de la Federación de Entidades Empresarias de la provincia, el sector atraviesa uno de sus momentos más críticos comparable a la pandemia de coronavirus.

El diagnóstico de los comerciantes es unánime: el modelo actual es "extremadamente difícil de sostener". La crisis se manifiesta a través de dos frentes que asfixian la rentabilidad de las pymes y los comercios: suba de costos fijos de funcionamiento y una fuerte caída del consumo .

Según expresó Bunter, los incrementos en servicios básicos, especialmente la energía eléctrica , se han vuelto el principal enemigo para mantener la actividad comercial. Lo mismo ocurre con el combustible : "Aumenta de forma abismal y eso impacta tanto en las familias como en los comercios".

En ese contexto, se hace sentir la caída de poder adquisitivo de los clientes. La inflación no da tregua y los comerciantes desconfían de los números oficiales de suba de costos que informa el Indec. "La gente está endeudada y lo poco que tiene lo usa para comer", advierte Bunter.

La crisis del comercio

Desde la Federación Empresaria, que agrupa a pymes y cámaras de comercio, aseguran que todos los rubros están afectados, pero no todos los rubros sufren de la misma manera:

Sector Impacto

Gastronomía - Caída estimada del 35% en las ventas.

en las ventas. Kioscos - Desaparición de comercios tradicionales de cercanía.

Construcción - Signos evidentes de debilitamiento.

Industria - Riesgo crítico: un cierre industrial es mucho más difícil de revertir.

Quita de Ingresos Brutos, un paliativo

A pesar de que el gobierno provincial implementó una reducción de 1,5 puntos en el impuesto a los Ingresos Brutos para gas y energía —lo que supone un alivio de 930 millones de pesos—, los empresarios lo consideran apenas un "paliativo" porque no modifica el escenario general de crisis.

El problema de fondo, para la Federación, parece ser la carga impositiva nacional. Bunter destaca que, por ejemplo, el 45% del precio del combustible son impuestos, lo que encarece toda la cadena logística en una región donde las distancias no perdonan el bolsillo.

"Muchos comercios no logran sostenerse más de un año. Lo anticipamos y está pasando: locales vacíos y liquidaciones por cierre definitivo".

El efecto Vaca Muerta, limitado para el comercio

Cipolletti y la región se ven beneficiadas por el derrame de sectores como los hidrocarburos, pero esta bonanza no llega a todos, según afirman desde la Federación Empresaria. Para el pequeño comerciante de barrio, Vaca Muerta es un vecino rico que no necesariamente se transforma en cliente, manifestaron.

Finalmente, el mercado inmobiliario suma otra traba. Los alquileres pueden superar el millón de pesos para los locales comerciales.